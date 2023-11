Mga Bagong Oportunidad na Inihayag Gamit ang Na-upgrade na Planetarium ng SUNY Oswego

Ang Shineman Planetarium ng SUNY Oswego ay kamakailan ay sumailalim sa makabuluhang mga pag-update at pagsasaayos, na nagresulta sa pinalawak na teknolohiya, pinahusay na kadalian ng paggamit, at pinahusay na mga pagkakataon sa pag-aaral para sa mga mag-aaral na nagpapatuloy sa astronomy minor. Ang proseso ng pag-upgrade, na nagsimula sa nakalipas na isang taon, ay naglalayong tugunan ang mga limitasyon ng nakaraang software ng planetarium, Starry Night.

Sa ilalim ng patnubay ni Natalia Lewandowska, ang direktor ng planetarium at katulong na propesor ng pisika sa SUNY Oswego, nagsimula ang paglalakbay sa pag-upgrade sa pagbisita sa isang workshop sa Chadds Ford, Pennsylvania. Ang workshop ay nagsiwalat na ang kumpanya sa likod ng Starry Night, Spitz Inc., ay nakuha ng Cosm, isa pang kumpanya ng planetarium, na humahantong sa paghinto ng Starry Night at ang pagpapakilala ng isang bago at pinahusay na sistema ng software na tinatawag na Digistar.

Salamat sa isang mapagbigay na gawad mula sa Shineman Endowed Fund, ang mga pag-upgrade ng planetarium ay sumasaklaw hindi lamang sa bagong software kundi pati na rin sa kinakailangang computer hardware at na-update na mga pag-ulit ng Windows. Ipinaliwanag ni Lewandowska na ang buong planetarium ay tumatakbo na ngayon sa dalawang bagong pinalit na computer na nagpapatakbo ng Digistar 7.

Ang pagpapatibay ng Digistar 7 ay sumasalamin sa mabilis na ebolusyon ng teknolohiya. Ang patuloy na pag-upgrade nito ay nag-aalok ng mga bagong feature at kakayahan, kabilang ang kakayahang ikonekta ang planetarium sa internet sa unang pagkakataon. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga technician mula sa Spitz Inc. na malayuang tugunan ang anumang mga isyu o aberya sa pamamagitan ng pag-access sa software ng planetarium online.

Pinapadali din ng online na koneksyon ang pakikipagtulungan at pagiging sopistikado sa paglikha ng mga palabas sa planetarium. Ang Digistar 7 ay nagbibigay ng access sa cloud-based na database ng mga asset na nilikha ng komunidad at napapanahon na international astronomical data, na nagbibigay-daan para sa mga dynamic at makabagong presentasyon. Maaari na ngayong masaksihan ng mga mag-aaral ang Milky Way sa iba't ibang light spectrum, tulad ng gamma rays, na nagbibigay-daan sa isang mas nakaka-engganyong at komprehensibong pag-unawa sa celestial phenomena.

Ang mga pagsulong na ito ay nagdulot ng pagbuo ng mga bagong pagkakataon sa pag-aaral para sa mga estudyante ng SUNY Oswego. Ang mga planong magpakilala ng isang planetarium na kurso sa taglagas ng susunod na taon ay magbibigay-daan sa mga mag-aaral na matutunan ang mga masalimuot na paglikha ng kanilang sariling mga palabas. Ang kursong ito ay magiging partikular na kapaki-pakinabang para sa mga naghahanap ng isang menor de edad sa astronomiya.

Ang mga planetarium ng SUNY Oswego ay nagpapanatili ng isang legacy ng paglilingkod sa komunidad ng unibersidad mula noong 1960s. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa makabagong teknolohiya at pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga mahilig sa astrophysics, ang pinahusay na Shineman Planetarium ay nagpapatuloy sa tradisyong ito habang itinutulak ang mga mag-aaral sa kapana-panabik na mga bagong hangganan ng astronomical exploration.

