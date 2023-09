Ang Unang Eksperimento sa Paggawa ng Oxygen sa Mars ay Matagumpay na Nagwakas

Ang unang eksperimento na gumawa ng oxygen sa Mars, na tinatawag na MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ay matagumpay na natapos pagkatapos lumampas sa mga unang layunin ng NASA. Ang milestone na tagumpay na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight para sa hinaharap na mga misyon sa pulang planeta.

Ang MOXIE, isang microwave-size na device na matatagpuan sa Perseverance rover, ay nagsimula sa operasyon nito higit sa dalawang taon na ang nakakaraan sa ilang sandali matapos ang paglapag ng rover sa Mars. Ang layunin nito ay upang makabuo ng oxygen sa pamamagitan ng pag-convert ng masaganang carbon dioxide ng planeta sa breathable na hangin.

Sa paglipas ng panahon ng eksperimento, ang MOXIE ay gumawa ng kabuuang 122 gramo ng oxygen, katumbas ng dami ng hininga ng isang maliit na aso sa loob ng 10 oras. Sa tuktok nito, nakabuo ang instrumento ng 12 gramo ng oxygen kada oras sa antas ng kadalisayan na 98% o mas mataas, na lumampas sa inaasahan ng NASA. Noong Agosto 7, natapos ng MOXIE ang ika-16 at huling operasyon nito, na tinutupad ang lahat ng kinakailangan nito.

Ang mga implikasyon ng tagumpay ng MOXIE ay makabuluhan. Sa kapaligiran ng Martian na binubuo ng 96% carbon dioxide, ang pag-convert nito sa oxygen ay maaaring maging mahalaga para sa pagpapanatili ng buhay ng tao sa planeta. Bukod pa rito, maaaring maging instrumento ang teknolohiya tulad ng MOXIE sa pagsuporta sa mga misyon sa paggalugad sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbibigay ng makahinga na hangin at pagsisilbing mapagkukunan ng rocket propellant para sa mga pabalik na biyahe sa Earth.

Ang pagdadala ng malaking halaga ng oxygen at rocket propellant mula sa Earth hanggang Mars ay isang mahirap at magastos na pagsisikap. Ang pagbuo ng teknolohiya na nagpapahintulot sa mga astronaut na kunin at gamitin ang mga mapagkukunan mula sa kanilang kapaligiran ay lubos na magpapasimple sa mga misyon na ito at lumikha ng mas maraming espasyo para sa mga mahahalagang supply.

Habang ang MOXIE ay nagbigay daan para sa pagkuha ng oxygen sa Mars, marami pa ang dapat tuklasin. Ang susunod na hakbang ay nagsasangkot ng pagsubok sa iba pang mga teknolohiya, tulad ng mga tool at materyales sa tirahan, na maaaring higit pang mapahusay ang mga kakayahan sa paggalugad. Ang mga aral na natutunan mula sa MOXIE ay tutulong sa pagbuo ng isang full-scale system na may kasamang oxygen generator na may kakayahang magtunaw at mag-imbak ng oxygen.

Ang groundbreaking na tagumpay na ito ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa isang hinaharap kung saan ang mga astronaut ay maaaring manatiling mabuhay at magtrabaho sa Mars sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na mapagkukunan. Sa patuloy na pagsulong sa teknolohiya sa kalawakan, ang paggalugad ng tao sa pulang planeta ay nagiging isang mas nasasalat na katotohanan.

Kahulugan:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, isang device sa Perseverance rover na idinisenyo upang i-convert ang carbon dioxide sa oxygen sa Mars.

– Perseverance rover: Isang robotic rover sa Mars, pinamamahalaan ng NASA, upang galugarin ang ibabaw at mangolekta ng data.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, ahensya ng kalawakan ng Estados Unidos.

