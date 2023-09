Payday 3: Isang Wastong Sequel sa Minamahal na Heist Simulator

Ang pinakaaabangang sequel ng sikat na burglary simulator, ang Payday 3, ay nagtapos kamakailan sa bukas na beta nito at nag-iwan sa mga manlalaro na nasasabik para sa buong release sa huling bahagi ng buwang ito. Batay sa tagumpay ng hinalinhan nito, ang Payday 2, ang Payday 3 ay nangangako na mag-aalok ng mas pinahusay na karanasan sa Multiplayer FPS kung saan maaaring makisali ang mga manlalaro sa mga detalyadong heists kasama ang kanilang mga kaibigan.

Isa sa mga natatanging tampok ng Payday 3 ay ang na-upgrade na kilusan at gunplay mechanics. Ang mga manlalaro ay magkakaroon na ngayon ng kakayahang magsagawa ng mga modernong maniobra tulad ng pag-slide, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa parehong labanan at stealth. Bukod pa rito, ang mga armas sa Payday 3 ay nakakaramdam ng higit na epekto at kasiya-siya, na nagdaragdag sa pangkalahatang nakaka-engganyong karanasan. Ang pagpapakilala ng paggamit ng mga sibilyang bihag bilang mga kalasag ng karne ay isa ring kapansin-pansing karagdagan, na pumipilit sa mga kaaway na makisali sa labanang suntukan upang maiwasang makapinsala sa mga inosenteng namamasid.

Gayunpaman, hindi lahat ng pagbabago sa Payday 3 ay natugunan na may parehong antas ng sigasig. Pinapasimple ng bagong skill tree system ang aspeto ng buildcrafting na makikita sa Payday 2 at nililimitahan ang mga manlalaro na pumili lang ng apat na perk para sa bawat heist. Bagama't cool pa rin ang mga available na perk at nag-aalok ng mga natatanging kakayahan, inaalis ng pagbabagong ito ang pakiramdam ng mga espesyal na tungkulin sa loob ng isang crew, na isang pangunahing aspeto ng genre ng krimen. Ang pag-alis ng Perk Decks, na nagbigay ng maliliit na perk na nauugnay sa background ng isang character, ay nakakadismaya rin sa ilang manlalaro.

Sa kabila ng mga kritisismong ito, nag-aalok ang Payday 3 ng mga pinalawak na opsyon at mekanika para sa mga stealth run, na isang makabuluhang pagpapabuti kaysa sa nauna nito. Ang mga stealth mission ay mas makakamit na ngayon sa simula, at ang mga manlalaro ay maaaring kumuha ng mga alternatibong ruta tungo sa tagumpay sa pamamagitan ng pagsabotahe sa mga hakbang sa seguridad at pag-deactivate ng mga electrical system. Ang pagdaragdag ng mga pickpocketing guard, mga pang-akit sa kapaligiran, mga nakatagong camera, at pinahusay na kaaway na AI ay higit na nagpapaganda sa stealth na karanasan.

Sa konklusyon, ang Payday 3 ay humuhubog upang maging isang karapat-dapat na sequel sa minamahal na fantasy ng bank heist. Sa pinahusay na gameplay mechanics at pinalawak na mga opsyon para sa parehong labanan at stealth, ang mga tagahanga ng serye ay maaaring umasa sa isang kapana-panabik at nakaka-engganyong karanasan kapag ang buong laro ay inilabas.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng artikulo: Pamagat, May-akda, Publikasyon, Petsa.

– Kahulugan ng cooperative multiplayer FPS: Isang genre ng video game na nagbibigay-diin sa pagtutulungan ng magkakasama at pakikipagtulungan sa isang setting ng first-person shooter.

– Kahulugan ng heist simulator: Isang genre ng video game na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na gayahin at maranasan ang pagpaplano at pagsasagawa ng mga kumplikadong heist.