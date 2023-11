Ang Lumalagong Impluwensiya ng Oura: Isang Bagong Kabanata sa Pangangalaga sa Kalusugan

Sa kamakailang balita, ang Oura, ang nangungunang konektadong kumpanya ng smart ring, ay gumawa ng isang kapana-panabik na karagdagan sa koponan nito. Si Jason Oberfest, isang dating executive ng Apple Health at isang kilalang tao sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan, ay itinalaga bilang pinuno ng klinikal na diskarte at gawaing pangangalaga sa kalusugan ng Oura. Ang madiskarteng hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng pangako ng Oura na palawakin ang network ng mga kasosyo nito at itatag ang sarili bilang isang makabuluhang manlalaro sa espasyo ng pangangalagang pangkalusugan.

Malayo na ang narating ng Oura mula nang mabuo ito bilang isang Kickstarter campaign noong 2015. Ang kumpanya ay nagbigay daan sa tagumpay sa pagpapakilala ng second-generation ring nito noong 2018, at ang pinakahuli, ang ikatlong henerasyong Oura Ring noong 2021. Ang Ang Oura Ring ay gumagamit ng makabagong teknolohiya upang magbigay ng komprehensibong mga insight sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mahigit 200 biometrics, kabilang ang mga pattern ng pagtulog, pisikal na aktibidad, mga antas ng stress, tibok ng puso, ikot ng regla, at mga antas ng oxygen sa dugo. Sa isang makinis na disenyo at isang malakas na kasamang app, ang Oura Ring ay nakakuha ng katanyagan sa mga indibidwal na may kamalayan sa kalusugan, kabilang ang mga kilalang tao tulad nina Jennifer Aniston at Prince Harry.

Ang appointment ni Jason Oberfest ay nagpapakita ng determinasyon ni Oura na mag-evolve nang higit pa sa isang health and wellness tracker sa isang ganap na tool sa kalusugan. Sa kadalubhasaan ng Oberfest sa konektadong mundo ng pangangalagang pangkalusugan at ang kanyang makabuluhang pakikilahok sa pangkat ng kalusugan ng Apple, ang Oura ay nakahanda na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan at gumawa ng mga hakbang sa pagiging isang komprehensibong solusyon sa pangangalagang pangkalusugan.

Ipinahayag ng CEO na si Tom Hale ang kanyang sigasig tungkol sa pagdating ng Oberfest, na nagsasaad na minarkahan nito ang simula ng isang bagong kabanata para sa Oura. Ang ambisyon ng kumpanya na gawing lehitimo ang Oura Ring bilang isang holistic na tool sa kalusugan ay higit na ipinakita ng mga kamakailang pakikipagtulungan nito, tulad ng pakikipagsosyo sa Gucci upang lumikha ng isang custom na singsing. Bukod pa rito, pinadali ng Oura ang pagbili ng singsing nito sa pamamagitan ng mga flexible na healthcare spending account (FSA) sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa isang health e-commerce platform.

Ang Oura Ring ay nakakuha na ng pagkilala para sa kanyang insightful data at user-friendly na interface. Nakikita ng maraming user na ang Oura companion app ay higit na nakahihigit kaysa sa Apple Fitness, na nag-aalok ng mas malawak na hanay ng mga feature at isang visual na nakakaakit na disenyo.

Habang patuloy na pinapalawak ng Oura ang mga abot-tanaw nito sa pagdaragdag ng Jason Oberfest, malinaw na ang pananaw ng kumpanya para sa hinaharap ay nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal na may advanced na teknolohiya sa kalusugan. Sa kakaibang singsing at makabagong diskarte nito, nakatakdang baguhin ng Oura ang paraan ng pamamahala natin sa ating kalusugan at kapakanan.

