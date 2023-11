Mga Bagong Pananaw sa Novel Orbital ni Samantha Harvey

By

Ang pinakabagong nobela ni Samantha Harvey, "Orbital," ay nagdadala sa mga mambabasa sa isang introspective na paglalakbay sa panloob na tanawin ng anim na astronaut na nagmamasid sa Earth mula sa International Space Station. Habang ginalugad ng mga nakaraang nobela ni Harvey ang kalikasan ng pag-iral sa pamamagitan ng iba't ibang setting at karakter, itinutulak ng "Orbital" ang paggalugad na ito sa lohikal na konklusyon nito sa pamamagitan ng paglubog ng mga protagonista sa kailaliman ng kalawakan. Hinahamon ng nobela ang mga mambabasa na pag-isipan ang mga paraan kung saan hinuhubog ng panahon, memorya, at pang-unawa ang ating pag-unawa sa mundo.

Hindi tulad ng mga tradisyunal na salaysay sa kalawakan na nakatuon sa mga dramatikong pakikipag-ugnayan ng tao, ang "Orbital" ay sumasalamin sa mga indibidwal na relasyon ng mga astronaut sa planetang kanilang namamasid. Pinag-iisipan ng bawat karakter ang kanilang koneksyon sa Earth habang nakikipagbuno sa malalim na pag-iisa at pagpapalagayang-loob na dulot ng pamumuhay sa kalawakan. Mahusay na nakukuha ni Harvey ang mga pambihirang kondisyon ng kanilang pag-iral, na nagpinta ng isang matingkad na larawan ng buhay sa orbit kung saan ang oras ay ginutay-gutay at ang pagsikat at paglubog ng araw ay nagsasama sa isang tuluy-tuloy na ikot.

Sa gitna ng mga kahanga-hangang tanawin ng Earth, kinakaharap ng mga astronaut ang kanilang layunin at ang mga etikal na implikasyon ng kanilang misyon. Ang kanilang mga obserbasyon ay humantong sa kanila upang masaksihan ang mapangwasak na epekto ng pagbabago ng klima, mula sa mga super-typhoon na papalapit sa Pilipinas hanggang sa pagkawasak na dulot ng pagpasok sa dagat at deforestation. Ang paglalarawan ni Harvey ay nagbibigay-diin sa likas na pulitikal na katangian ng kanilang karanasan, na itinatampok ang epekto ng mga hangarin at pagkilos ng tao sa planeta.

Sa pamamagitan ng makapangyarihang imahe, iniuugnay ni Harvey ang paglalakbay ng mga astronaut sa mga iconic na sandali sa kasaysayan. Tinutukoy niya ang sikat na litrato na kinunan ni Michael Collins noong 1969 moon mission, na itinatampok ang ideya na ang bawat tao maliban sa photographer ay naroroon sa larawang iyon. Ang isa pang paulit-ulit na larawan ay ang pagpipinta ni Velázquez, "Las Meninas," na nagtataas ng mga tanong tungkol sa persepsyon at ang relasyon sa pagitan ng paksa at ng manonood. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sangguniang ito, inaanyayahan ni Harvey ang mga mambabasa na pag-isipan ang abot, kahinaan, at pag-asa ng sangkatauhan sa Earth.

Ang "Orbital" ay isang malalim na pag-iisip na nobela na nag-e-explore sa karanasan ng tao sa kalawakan ng kalawakan. Ang mga liriko na paglalarawan ni Harvey at mga pilosopikal na pagtatanong sa pagkakaroon ay nag-aalok sa mga mambabasa ng bagong pananaw sa ating lugar sa kosmos. Ito ay isang pambihirang tagumpay na parehong nakakabighani at humahamon habang pinagsasama-sama nito ang mga masalimuot na pag-iral ng tao at ang ating malalim na koneksyon sa kahanga-hangang planetang ito.

