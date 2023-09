Ipinakilala ng Orange Pi ang Orange Pi Zero 2W: Isang Power Packed Alternative sa Raspberry Pi Zero 2 W

Inihayag ng Orange Pi ang pinakabagong handog nito, ang Orange Pi Zero 2W, na nangangako na maghatid ng pinahusay na pagganap at mas mataas na memorya kumpara sa mga kakumpitensya nito. Ang Orange Pi Zero 2W ay pinapagana ng Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 processor, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa isang hanay ng mga application, kabilang ang mga TV box, smart screen casting device, smart homes, smart gateway, at Internet of Things (IoT).

Ang Orange Pi Zero 2W ay kumukuha ng inspirasyon mula sa Raspberry Pi Zero 2 W, na inilabas noong Oktubre 2021 bilang isang mas mataas na pagganap na kahalili sa orihinal na Raspberry Pi Zero. Katulad ng Raspberry counterpart nito, ang Orange Pi Zero 2W ay nagtatampok ng quad-core Arm Cortex-A53 processor, ngunit nag-aalok ng clock speed na hanggang 1.5GHz, na ginagawa itong 50% na mas mabilis kaysa sa Raspberry Pi Zero 2 W sa bilis ng stock. Bukod pa rito, ipinagmamalaki nito ang isang Arm Mali G31-MP2 graphics processor na may suporta para sa OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, at Vulkan 1.1.

Ang isang pangunahing bentahe ng Orange Pi Zero 2W ay ang kapasidad ng memorya nito. Maaaring pumili ang mga user sa pagitan ng 1GB, 1.5GB, 2GB, o 4GB ng RAM, na doble ang minimum at hanggang walong beses ang maximum na available sa Raspberry Pi Zero 2W. Kasama rin sa board ang 16MB ng SPI flash memory at isang microSD slot para sa pangunahing storage.

Kabilang sa mga pangunahing feature ng Orange Pi Zero 2W ang isang mini-HDMI 2.0 port na may suportang 4k60, dalawang USB 2.0 Type-C port (isa para sa power at isa para sa mga device), at isang hindi napunong 40-pin na GPIO header. Isinasama rin nito ang Wi-Fi 5 at Bluetooth 5.0/BLE na koneksyon.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagpapalawak, ang Orange Pi Zero 2W ay nagbibigay ng custom na 24-pin na expansion interface, na kinabibilangan ng dalawang USB 2.0 lane, isang 10/100 Ethernet na koneksyon, analog na audio at suporta sa video, isang infrared na receiver, at mga koneksyon para sa kapangyarihan at user. -natukoy na mga pindutan. Bagama't walang Camera Serial Interface (CSI) connector tulad ng Raspberry Pi Zero 2 W, nag-aalok ang Orange Pi ng USB 2.0 connectivity bilang alternatibo para sa suporta sa camera.

Kasama sa compatibility ng software ang Android 12, Debian 11 at 12, Ubuntu 20.04 at 22.04, pati na rin ang sariling Arch Linux-based na Orange Pi OS ng kumpanya.

Mabibili ang Orange Pi Zero 2W sa tindahan ng AliExpress ng Orange Pi, na may mga presyong mula $12.90 para sa 1GB RAM na modelo hanggang $23 para sa 4GB na variant. Bukod pa rito, ang mga bundle na may kasamang expansion board na may analog na audio, mga full-size na USB 2.0 port, isang Ethernet port, mga button, at isang infrared na receiver ay nagsisimula sa $17.80, hindi kasama ang mga gastos sa pagpapadala.

Sa pangkalahatan, ang Orange Pi Zero 2W ay isang mapagkumpitensyang alternatibo sa Raspberry Pi Zero 2 W, na nag-aalok ng pinahusay na pagganap, sapat na mga pagpipilian sa memorya, at isang magkakaibang hanay ng mga tampok ng koneksyon, na ginagawa itong isang angkop na pagpipilian para sa iba't ibang IoT at smart home application.

Pinagmumulan:

– Orange Pi

– AliExpress