Oppo Reno 11 Series Nakatakdang Ilunsad sa China, Nagpapakita ng Mga Detalye ng Presyo at Pangunahing Detalye

Ang pinaka-inaasahan na Oppo Reno 11 at Reno 11 Pro ay sa wakas ay pumapasok sa merkado sa China sa Nobyembre 23. Ang mga flagship phone na ito mula sa Oppo ay nakabuo ng maraming buzz at ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa kanilang paglabas. Bago ang opisyal na pag-unveil, lumitaw ang mga serye ng Oppo Reno 11 sa website ng China Telecom, na inilalantad ang kanilang mga presyo at pangunahing mga detalye.

Ayon sa listahan sa website ng China Telecom, ang Oppo Reno 11 Pro ay papaganahin ng isang Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, na tinitiyak ang napakabilis ng kidlat na pagganap. Ang parehong mga modelo sa serye ay inaasahang tatakbo sa pinakabagong Android 14-based na ColorOS 14, na nagbibigay sa mga user ng pinahusay at user-friendly na karanasan.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng camera, parehong ang Oppo Reno 11 at Reno 11 Pro ay magkakaroon ng triple rear camera setup, na binubuo ng isang 50-megapixel main camera, isang 8-megapixel ultra-wide camera, at isang 32-megapixel telephoto camera. Para sa mga mahilig mag-selfie, ang dalawang modelo ay inaasahang magtatampok ng 32-megapixel front shooter.

Ang Oppo Reno 11 ay napabalitang tatakbo sa isang malakas na MediaTek Dimensity 8200 SoC, habang ang Oppo Reno 11 Pro ay magkakaroon ng Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Nangangako ang mga detalyeng ito ng maayos at tuluy-tuloy na karanasan ng user, ito man ay multitasking o nagpapatakbo ng mga hinihingi na application.

Sa mga tuntunin ng presyo, ang Oppo Reno 11 ay inaasahang mapresyo sa CNY 2799 (humigit-kumulang Rs. 32,000) para sa 8GB RAM + 256GB na modelo ng imbakan. Ang Oppo Reno 11 Pro, sa kabilang banda, ay nakalista na may tag ng presyo na CNY 3,999 (halos Rs. 46,000) para sa 12GB RAM + 256GB na opsyon sa imbakan. Ginagawa nitong mapagkumpitensyang presyo ang serye ng Oppo Reno 11 na isang kaakit-akit na pagpipilian para sa mga mahilig sa smartphone.

Sa kahanga-hangang mga detalye nito at mapagkumpitensyang pagpepresyo, ang serye ng Oppo Reno 11 ay nakatakdang gumawa ng splash sa merkado ng China. Manatiling nakatutok para sa opisyal na paglulunsad sa Nobyembre 23.

FAQs

T: Ano ang mga pangunahing detalye ng serye ng Oppo Reno 11?

A: Ang Oppo Reno 11 at Reno 11 Pro ay inaasahang magtatampok ng Snapdragon 8+ Gen 1 SoC at MediaTek Dimensity 8200 SoC, ayon sa pagkakabanggit. Pareho silang tatakbo sa Android 14-based na ColorOS 14 at magkakaroon ng triple rear camera setup.

Q: Ano ang mga inaasahang presyo ng serye ng Oppo Reno 11?

A: Ang Oppo Reno 11 ay malamang na nagkakahalaga ng CNY 2799 (humigit-kumulang Rs. 32,000) para sa 8GB RAM + 256GB na storage model, habang ang Oppo Reno 11 Pro ay maaaring nagkakahalaga ng CNY 3,999 (humigit-kumulang Rs. 46,000) para sa 12GB RAM + 256GB na opsyon sa imbakan.

Q: Kailan ilulunsad ang serye ng Oppo Reno 11?

A: Ang serye ng Oppo Reno 11 ay ilulunsad sa China sa Nobyembre 23.

Q: Ano ang mga pagpipilian sa kulay para sa serye ng Oppo Reno 11?

A: Ang paparating na serye ng Oppo Reno 11 ay inaasahang darating sa Fluorite blue, Moonstone, Turquoise, at Obsidian black na mga opsyon sa kulay, ayon sa opisyal na listahan sa website ng China Telecom.