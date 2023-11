Ang OnePlus AI Music Studio ay Naghahatid ng Makabagong Paglikha ng Musika sa Lahat ng User

Inilabas kamakailan ng OnePlus, ang Chinese tech giant na kilala sa mga smartphone nito, ang AI Music Studio nito, isang groundbreaking platform na pinagsasama ang generative artificial intelligence (AI) na teknolohiya sa mga tool sa paggawa ng musika. Ang studio ay naa-access sa mga user hindi lamang sa India kundi pati na rin sa mga pandaigdigang merkado, na nagbubukas ng mga bagong abot-tanaw para sa mga mahilig sa musika sa buong mundo.

Binasag ng OnePlus AI Music Studio ang mga hadlang sa pamamagitan ng pagiging available sa lahat ng user, anuman ang kanilang lokasyon o kagustuhan sa device. Hindi tulad ng iba pang tech na produkto na limitado sa mga partikular na user, ang inclusive approach na ito ay nagbibigay-daan sa sinumang may email address na mag-sign up at magsimulang gumawa ng sarili nilang music video. Tinatanggal nito ang pangangailangan para sa mga user na magkaroon ng isang OnePlus device, na ginagawa itong naa-access sa isang malawak na hanay ng mga indibidwal na mahilig sa musika.

Ang pinagkaiba ng OnePlus AI Music Studio ay ang kakayahang iangkop ang paglikha ng musika sa mga indibidwal na kagustuhan. Maaaring pumili ang mga user sa pagitan ng rap at electronic dance music (EDM), kasama ang paparating na pagdaragdag ng pop music. Maaari rin nilang i-curate ang kanilang gustong music vibe sa pamamagitan ng pagpili ng mga mood gaya ng masaya, masigla, romantiko, o malungkot. Ang pagpapasadyang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga user na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng musika sa paraang umaayon sa kanilang mga damdamin.

Bilang karagdagan sa mga personalized na audio track, mas mapahusay pa ng mga user ang kanilang mga music video sa pamamagitan ng pagpili mula sa iba't ibang tema gaya ng cyberpunk, kalikasan, pag-aaral at trabaho, paglalakbay, o kahit na mag-opt para sa opsyong “AI Music Video”. Ang versatility na ito ay nagbibigay-daan para sa paglikha ng visually captivating music video na nakaayon sa artistikong pananaw ng user.

Upang ipakita ang magkakaibang kakayahan ng AI Music Studio, naglunsad ang OnePlus ng isang engagement contest na bukas sa mga user sa India, North America, at Europe. Inaanyayahan ang mga kalahok na isumite ang kanilang mga track ng musika para sa isang pagkakataong manalo ng mga kupon na maaaring i-redeem para sa mga produkto ng OnePlus. Ang paligsahan ay nakatakdang pumili ng 100 nanalong entry mula sa iba't ibang rehiyon, na itinatampok ang dedikasyon ng kumpanya sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ng gumagamit nito sa pamamagitan ng mga makabagong likha at interactive na kumpetisyon.

Sa mga resulta ng paligsahan na nakatakdang ihayag sa mga darating na araw, ang mga mahilig sa musika ay sabik na naghihintay sa anunsyo. Ang OnePlus AI Music Studio ay hindi lamang nagpapakita ng potensyal ng AI sa paglikha ng musika ngunit nagbibigay din ng kapangyarihan sa mga user na ipamalas ang kanilang pagkamalikhain at bumuo ng mas malalim na koneksyon sa musika sa isang pandaigdigang saklaw.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Maaari ko bang gamitin ang OnePlus AI Music Studio kung wala akong pagmamay-ari ng OnePlus device?

Oo, available ang OnePlus AI Music Studio sa lahat ng user, anuman ang kanilang mga kagustuhan sa device. Maaari ka lamang mag-sign up gamit ang iyong email address at magsimulang lumikha ng iyong sariling mga music video.

2. Anong mga genre ng musika ang available sa AI Music Studio?

Sa kasalukuyan, nag-aalok ang AI Music Studio ng opsyon na pumili sa pagitan ng rap at electronic dance music (EDM), na may paparating na karagdagan ng pop music.

3. Maaari ko bang i-customize ang aking mga music video sa AI Music Studio?

Ganap! Pagkatapos piliin ang genre at mood, maaari mong higit pang i-personalize ang iyong mga music video sa pamamagitan ng pagpili mula sa iba't ibang tema, kabilang ang cyberpunk, kalikasan, pag-aaral at trabaho, paglalakbay, o kahit na mag-opt para sa isang random o "AI Music Video" na opsyon.

4. Paano ako makakasali sa engagement contest?

Upang lumahok sa paligsahan sa pakikipag-ugnayan, kailangan mong isumite ang iyong mga track ng musika sa tinukoy na deadline. Ang paligsahan ay bukas sa mga user sa India, North America, at Europe, at ang mga nanalo ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng mga kupon na maaaring makuha para sa mga produkto ng OnePlus.

5. Maaari ba akong magsumite ng maramihang mga entry sa paligsahan?

Ganap! Hinihikayat ang mga user na magsumite ng maraming entry sa paligsahan, na ang tanging mga paghihigpit ay ang pag-iwas sa nakakasakit o hindi naaangkop na nilalaman, pati na rin ang pagsunod sa mga batas sa copyright.