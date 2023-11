OnePlus Buds 3: Bagong Wireless Earbuds in the Works

Ang tagagawa ng Chinese electronics na OnePlus ay iniulat na nagpaplano na maglunsad ng isang bagong karagdagan sa sikat nitong lineup na OnePlus Buds. Bagama't wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang mga sanggunian sa paparating na mga earbud, na sinasabing tatawaging OnePlus Buds 3, ay nakita sa website ng Bureau of Indian Standards (BIS) at sa database ng US Federal Communications Commission (FCC).

Ayon sa listahan ng FCC, ang OnePlus Buds 3 ay magtatampok ng 520mAh battery case na may 4.5W input at 1.2W output support. Ang bawat earbud ay inaasahang may 58mAh na baterya, na nag-aalok sa mga user ng mahabang oras ng pag-playback. Ang mga sketch ng konsepto na ipinakita sa website ay kahawig ng mga dating na-leak na render, na nagmumungkahi na ang mga bagong earbud ay maaaring may disenyo na katulad ng sa OnePlus Buds Pro 2.

Ang mga screenshot ng listahan ng BIS ay nagpapakita na ang OnePlus Buds 3 ay malapit nang makarating sa merkado ng India. Ang listahan, na may petsang Oktubre 10, 2023, ay hindi nagbibigay ng anumang partikular na detalye tungkol sa mga earbud ngunit nagpapahiwatig ng kanilang nalalapit na pagdating.

Iminumungkahi ng mga alingawngaw na pumapalibot sa OnePlus Buds 3 na magkakaroon sila ng 48dB Active Noise Cancellation (ANC) na suporta, na nagbibigay-daan sa mga user na ma-enjoy ang isang tunay na nakaka-engganyong karanasan sa audio. Sinasabi rin na ang mga earbud ay nagtatampok ng Bluetooth 5.3 at Google Fast Pair na pagkakakonekta, na ginagawang tugma ang mga ito sa malawak na hanay ng mga device. Bilang karagdagan, maaari silang mag-alok ng suporta sa dalawahang koneksyon at ipinagmamalaki ang isang IP55-rated na build, na tinitiyak na lumalaban sa tubig at pawis.

Habang ang OnePlus ay hindi pa naglalabas ng opisyal na impormasyon tungkol sa OnePlus Buds 3, iminumungkahi ng mga haka-haka na maaari silang ipakita sa tabi ng inaasam-asam na OnePlus 12. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng karagdagang mga update mula sa kumpanya tungkol sa mga detalye, feature, at availability ng OnePlus Buds 3.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang inaasahang tagal ng baterya ng OnePlus Buds 3?

Ang OnePlus Buds 3 ay napapabalitang mag-aalok ng hanggang 9 na oras ng buhay ng baterya sa isang singil, na naka-off ang ANC. Kapag pinagsama sa case ng baterya, maaari silang magbigay ng kabuuang hanggang 33 oras ng pag-playback.

2. Magkakaroon ba ng Active Noise Cancellation (ANC) ang OnePlus Buds 3?

Oo, ang OnePlus Buds 3 ay sinasabing may 48dB Active Noise Cancellation (ANC) na suporta, na nagbibigay-daan sa mga user na mag-enjoy ng nakaka-engganyong audio na karanasan sa pamamagitan ng pagharang sa hindi gustong ingay sa background.

3. Anong mga opsyon sa koneksyon ang iaalok ng OnePlus Buds 3?

Ang mga earbud ay inaasahang magtatampok ng Bluetooth 5.3 at Google Fast Pair na koneksyon, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na pagpapares sa malawak na hanay ng mga device para sa walang problemang karanasan ng user.

4. Ang OnePlus Buds 3 ba ay lumalaban sa tubig at pawis?

Oo, ang OnePlus Buds 3 ay rumored na may isang IP55-rated build, na ginagawa itong lumalaban sa tubig at pawis. Maginhawang magagamit ng mga user ang mga ito sa panahon ng pag-eehersisyo o sa iba pang mga kapaligiran kung saan maaaring nababahala ang kahalumigmigan.