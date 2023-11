Ang OnePlus Buds 3: Isang Sulyap sa Mga Next-Generation Earbuds

By

Habang papalapit ang taon, ang industriya ng mobile tech ay umuugong sa pag-asam para sa nalalapit na pagpapalabas ng pinakabagong flagship device ng OnePlus, ang OnePlus 12. Ngunit tila ang OnePlus ay may higit na nakalaan para sa mga tagahanga nito. Ayon sa kamakailang mga ulat, ang OnePlus Buds 3 ay gumawa ng hitsura sa mga website ng sertipikasyon, na nagpapahiwatig na ang kumpanya ay naghahanda upang ilunsad ang mga susunod na henerasyong earbud nito.

Bagama't hindi naghahayag ng mga detalyadong detalye ang mga listahan ng sertipikasyon, nagbibigay ang mga ito ng ilang nakakaintriga na mga insight sa paparating na Buds 3. Ang mga guhit ng disenyo na ipinakita sa website ng sertipikasyon ng FCC ay nakahanay sa mga naunang na-leak na render, na nagmumungkahi na ang OnePlus ay nananatiling tapat sa ipinakilalang wika ng disenyo kasama ang OnePlus Buds Pro 2 mas maaga sa taong ito.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pag-charge, ang Buds 3 ay may kasamang case na naglalaman ng 520mAh na baterya, na sumusuporta sa 4.5W input at 1.2W na output. Ang mga earbud mismo ay papaganahin ng 58mAh na baterya. Bagama't hindi kumpirmado ang partikular na buhay ng baterya, inaakala na ang Buds 3 ay mag-aalok ng katulad na pagganap sa Buds Pro 2, na ipinagmamalaki ang hanggang 9 na oras ng paggamit nang walang Active Noise Cancellation (ANC), na ang kaso ay nagbibigay ng pinagsamang buhay ng baterya na 33 oras. Sa pag-activate ng ANC, inaasahang mag-aalok ang mga earbud ng 6 na oras ng paggamit, na umaabot sa 22 oras kasama ang case. Bukod pa rito, magbibigay-daan ang suporta sa mabilis na pag-charge para sa 5 oras ng oras ng pakikinig sa 10 minutong pag-charge lang.

Ang mga taong mahilig sa kalidad ng tunog ay nalulugod na malaman na ang Buds 3 ay napapabalitang nagtatampok ng 10.4mm woofer at 6mm na tweeter, na naghahatid ng masaganang karanasan sa audio. Katulad ng hinalinhan nito, ang Buds 3 ay inaasahang magsasama ng 48dB ANC na suporta, na tinitiyak ang isang mapayapa at nakaka-engganyong karanasan sa pakikinig. Bukod dito, ipagmamalaki ng mga earbud na ito ang isang IP55 rating para sa tubig at dust resistance, na nag-aalok ng tibay para sa pang-araw-araw na paggamit, habang ang case ay magtatampok ng IPX4 rating.

Ang OnePlus Buds 3 ay malamang na mag-debut sa tabi ng OnePlus 12, kasunod ng trend ng OnePlus sa paglulunsad ng mga earbud kasama ng mga flagship na smartphone. Habang ang opisyal na pagpapakilala ay inaasahang magaganap sa China sa susunod na buwan, ang isang pandaigdigang pagpapalabas ay inaasahan sa Enero 2024, kasunod ng karaniwang pattern ng OnePlus sa pagpapalabas muna sa China bago ilunsad sa buong mundo.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Tandaan: Ang impormasyong ibinigay sa artikulong ito ay batay sa mga paglabas at hindi kumpirmadong ulat. Maaaring mag-iba ang mga opisyal na detalye sa oras ng paglabas ng produkto.