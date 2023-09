The Latest Insights on AWS re:Invent 2023, Streaming Platforms, at Arm's IPO

Sa mundo ng mga kaganapan sa teknolohiya, mabilis na nalalapit ang AWS re:Invent 2023, at hinuhulaan ng analyst ng industriya ngCUBE na si John Furrier na magkakaroon ng ilang kapana-panabik na mga pag-unlad. Inaasahan ni Furrier ang pagtutok sa high-performance computing, suporta sa GPU, at mas malinaw na kuwento ng data mula sa AWS. Gayunpaman, nagtataka din siya tungkol sa kinabukasan ng ecosystem na nakapalibot sa AWS at kung maaabot ba nito ang mga bagong taas. Ang Furrier ay naging kritikal sa pag-monetize ng Amazon sa ecosystem nito sa mga kaganapang ito sa nakaraan.

Pagdating sa streaming platform, naniniwala si Furrier na ang susi sa tagumpay ay nakasalalay sa pagsasama at pag-aalis ng paglipat ng konteksto. Iminumungkahi niya na ang platform na pinakamahusay na makakapagsama sa mga system ng pagsingil at makapagbigay ng tuluy-tuloy na karanasan ng user ang siyang mangunguna. Tinatalakay din ni Furrier ang kamakailang panayam na mayroon siya sa CISO mula sa Prime Video at itinatampok ang kahalagahan nito sa AWS Startup Showcase.

Ang talakayan pagkatapos ay lumipat sa mga plano ng IPO ng Arm. Ang Arm Holdings PLC, isang taga-disenyo ng chip na nakabase sa UK, ay naglalayong makalikom ng halos $4.87 bilyon sa paparating na pampublikong alok nito sa New York Stock Exchange. Ang analyst na si Albie Amankona mula sa global research firm na Third Bridge ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Arm na gamitin ang kasalukuyang trend para sa AI, dahil ang malaking bahagi ng mga kita ng Arm ay nagmumula sa mobile. Gayunpaman, si Furrier at ang kanyang co-analyst na si Dave Vellante ay lubos na hindi sumasang-ayon sa pananaw na ito. Naniniwala sila na ang mga arkitektura ng Arm ay mangibabaw sa AI inferencing sa gilid, dahil ito ay isang lugar kung saan ang Arm ay may prominenteng presensya.

Tinutugunan din ni Vellante ang mga panganib na dulot ng RISC-V, isang alternatibong arkitektura, at naninindigan na ang Arm ay may malaking pangunguna sa mga kakumpitensya nito. Bagama't maaaring hindi exponential ang paglago ng Arm, pinupuri ni Vellante ang low-cost, high-performance na platform nito na malamang na magse-secure ng dominasyon nito sa market.

Sa pangkalahatan, ang mga talakayan sa CUBE Podcast ay nakakaapekto sa paparating na kaganapan ng AWS re:Invent, ang kahalagahan ng pagsasama at karanasan ng user sa mga streaming platform, at ang potensyal ng mga arkitektura ng Arm sa AI landscape.

Pinagmumulan:

– angCUBE Podcast