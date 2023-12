Ang New York State Trooper na si Tom Nitti ay Naglabas ng Bagong Kanta na Nagtatampok ng mga Dating "The Voice" Contestant

Ang State Trooper na si Tom Nitti, na umalis kamakailan sa sikat na singing competition na "The Voice" para sa mga personal na dahilan, ay patuloy pa rin sa kanyang karera sa musika. Si Nitti, isang mahuhusay na country singer mula sa New Hartford, NY, ay nagbahagi ng bagong kanta sa social media noong Lunes na nagtatampok ng dalawa pang kalahok mula sa "The Voice." Ang track, na pinamagatang "One Night Stand," ay nagpapakita ng madamdamin na mga boses ni Nitti at umaayon sa mga boses nina Bias at Lennon VanderDoes.

Bagama't hindi pa available ang kanta sa mga streaming platform, nagbigay ito ng pag-asa sa mga tagahanga para sa higit pang musika mula kay Nitti sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa "The Voice," ang 31-anyos na mang-aawit ay nananatiling nakatuon sa kanyang hilig sa musika. Ipinahayag ni Nitti ang kanyang pasasalamat sa patuloy na suporta mula sa kanyang mga tagahanga, kaibigan, at pamilya, habang kinikilala na ang kanyang mga anak ang kanyang pangunahing priyoridad.

Habang nakikipagkumpitensya sa "The Voice," si Nitti ay nasa Team Reba at umabot sa nangungunang anim na finalist. Ang kanyang kakaibang boses, na nagpapakita ng isang madamdaming "twang," ay nakakuha ng atensyon ng mga hukom na sina Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani, at Niall Horan. Ang mga pagtatanghal ni Nitti, kabilang ang mga pabalat ng "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" ni Stevie Wonder at "(I Know) I'm Losing You," ng The Temptations, ay humanga sa mga hurado at audience.

Bago ang kanyang paglahok sa "The Voice," nag-audition si Nitti para sa palabas walong taon na ang nakalilipas ngunit umatras pagkatapos matanggap sa New York State Troopers Police Academy. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa high school, nagsilbi siya sa militar, na nakakuha ng Purple Heart para sa mga pinsalang natamo sa kanyang serbisyo sa Afghanistan. Pagkatapos ay sinundan ni Nitti ang mga yapak ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsali sa pagpapatupad ng batas at naging State Trooper noong 2015. Kasabay ng kanyang mga tungkulin bilang isang trooper, regular na gumaganap si Nitti, kabilang ang pag-awit ng "Pambansang Awit" sa mga opisyal na kaganapan, habang pinapalaki ang dalawang anak.

Ang dedikasyon ni Nitti sa kanyang karera sa musika ay nananatiling hindi natitinag, at kasama sa kanyang mga paparating na pagtatanghal ang isang konsiyerto sa Disyembre 15 sa "Nashville's Next Showcase" sa Jordan, NY Fans ay maaaring bumili ng mga tiket para sa kaganapan sa vivenu.com. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa "The Voice," nagpapatuloy ang paglalakbay ni Nitti sa industriya ng musika, na nangangako ng mas di malilimutang mga pagtatanghal at bagong musika para sa kanyang patuloy na lumalagong fanbase.