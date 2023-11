Nakatanggap ang 4G Galaxy S20 Series ng Nobyembre 2023 Security Update sa Buong Europe

By

Makahinga na ng maluwag ang mga may-ari ng 4G na bersyon ng Galaxy S20, Galaxy S20+, at Galaxy S20 Ultra dahil sinimulan ng Samsung na ilunsad ang update sa seguridad noong Nobyembre 2023 para sa kanilang mga device. Dati, ang update na ito ay limitado sa mga modelong 5G; gayunpaman, pinalawak ng Samsung ang kakayahang magamit nito sa mga bersyon ng 4G din, na labis na ikinatuwa ng mga gumagamit sa ilang mga bansa sa Europa.

Ang pinakabagong update sa seguridad na ito, na kinilala bilang bersyon ng firmware na G98xFXXSIHWJD, ay medyo maliit, na kumukuha ng mas mababa sa 500MB na espasyo sa imbakan. Mga user sa Austria, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Nordic na bansa, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Southeast Europe, Spain, Switzerland, Baltic region, Czech Republic, Netherlands, at maa-access na ngayon ng UK ang update na ito sa kanilang mga 4G Galaxy S20 series na smartphone.

Ipinahiwatig ng bulletin ng seguridad ng Samsung na ang update na ito ay pangunahing tumutugon sa higit sa 65 mga kahinaan sa seguridad, na nag-aalok ng pinahusay na proteksyon sa mga device ng mga user. Gayunpaman, hindi ito nagpapakilala ng anumang mga bagong tampok o pagpapabuti sa pagganap.

Para sa mga may-ari ng serye ng 4G Galaxy S20 na naninirahan sa alinman sa mga nabanggit na bansa, ang pag-update sa pinakabagong patch ng seguridad ay isang direktang proseso. Sa pamamagitan ng pag-navigate sa Mga Setting at pagpili sa Software Update, masusuri ng mga user ang pagkakaroon ng bagong update kaagad. Kasama sa alternatibong paraan ang pag-download ng firmware file mula sa isang maaasahang pinagmulan at manu-manong pag-flash nito sa device gamit ang Windows PC at ang Odin tool.

Sa makabuluhang pagpapalawak na ito ng update sa seguridad sa Nobyembre 2023, patuloy na binibigyang-priyoridad ng Samsung ang kaligtasan at seguridad ng mga device ng mga user nito, na tinitiyak na mananatiling protektado ang kanilang data.