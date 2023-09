Inilunsad ng Nokia ang Nokia G42 5G Smartphone sa India

Inihayag ng Nokia ang pinakabagong 5G na smartphone nito, ang Nokia G42 5G, sa India. Ang device ay inaalok ng HMD Global, ang lisensyado ng Nokia. Nagtatampok ito ng 6.56-inch HD+ display na may 90Hz refresh rate, Snapdragon 480+ SoC, triple rear camera, at 5,000mAh na baterya na may 20W fast charging. Gumagana ang telepono sa Android 13 at nangangako ng mga update. Mayroon din itong IP52-rated na dust at water resistance.

Ang Nokia G42 5G ay nagkakahalaga ng Rs. 12,599 at may kasamang 6GB RAM at 128GB na storage. Available ito sa dalawang pagpipilian ng kulay: So Gray at So Purple. Ang telepono ay magagamit para sa pagbili sa Amazon simula ika-15 ng Setyembre.

Sa mga tuntunin ng mga detalye, ang Nokia G42 5G ay gumagana sa Android 13 at nakatuon sa pagtanggap ng dalawang taon ng mga upgrade sa Android OS at tatlong taon ng buwanang mga update sa seguridad. Mayroon itong 6.56-inch HD+ LCD screen na may 90Hz refresh rate at proteksyon ng Corning Gorilla Glass 3.

Pinapatakbo ng octa-core Snapdragon 480+ SoC, nag-aalok ang Nokia G42 5G ng hanggang 6GB ng RAM at 128GB ng built-in na storage. Kasama sa setup ng camera ang isang 50-megapixel pangunahing sensor at dalawang 2-megapixel sensor sa likuran, pati na rin ang isang 8-megapixel na sensor sa harap. Sinusuportahan din ng telepono ang iba't ibang opsyon sa pagkakakonekta, kabilang ang 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1, at Wi-Fi.

Ang Nokia G42 5G ay nilagyan ng mga sensor gaya ng accelerometer, ambient light sensor, e-compass, proximity sensor, at isang side-mounted fingerprint sensor para sa authentication. Pinapatakbo ito ng 5,000mAh na baterya na sumusuporta sa 20W na mabilis na pag-charge at nag-aalok ng hanggang tatlong araw ng oras ng pag-playback sa isang singil. Ang telepono ay may sukat na 165×8.55×75.8mm at may bigat na 193.8 gramo.

Sa pangkalahatan, ang Nokia G42 5G ay isang feature-packed na smartphone na nag-aalok ng 5G connectivity, isang malakas na processor, isang mataas na kalidad na display, at isang mahusay na setup ng camera. Nilalayon nitong magbigay ng maayos at mahusay na karanasan ng user sa panahon ng 5G.

