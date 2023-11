Maghanap ng Mga Kahanga-hangang Deal sa Nintendo Switch Games Ngayong Black Friday

Ang Black Friday ay narito na, at ang mga manlalaro ay nasa para sa isang pakikitungo dahil ang mga hindi kapani-paniwalang diskwento ay magagamit sa isang malawak na hanay ng mga laro ng Nintendo Switch. Naghahanap ka man na masira ang iyong sarili o naghahanap ng perpektong regalo sa holiday, ngayon na ang oras upang makuha ang pinakamainit na mga titulo sa abot-kayang presyo. Ang mga retail giant tulad ng Best Buy, Amazon, GameStop, at higit pa ay nag-aalok ng mga deal na hindi mo gustong makaligtaan.

Pinakamahusay na Bilhin: Mga Walang Kapantay na Diskwento sa Mga Laro sa Nintendo Switch

Matatapos na ang Best Buy ngayong Black Friday na may matataas na diskwento sa mga laro ng Nintendo Switch, accessories, at higit pa. Mula sa mga classic hanggang sa mga bagong release, mayroong isang bagay para sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong makuha ang Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sa isang kamangha-manghang 17% diskwento.

Amazon: Mga Walang Katulad na Presyo sa Mario + Rabbids: Sparks of Hope at Sonic Superstar

Ang pagbebenta ng Black Friday ng Amazon ay hindi dapat palampasin. Nag-aalok sila ng mga kakaibang deal sa mga laro ng Nintendo Switch tulad ng Mario + Rabbids: Sparks of Hope sa napakalaki na 75% diskwento. Makakahanap ka rin ng magandang diskwento sa kamakailang inilabas na Sonic Superstars.

GameStop: Napakalaking Diskwento at Karagdagang Pagtitipid sa Mga Pamagat ng Nintendo Switch

Maghanda para sa hindi kapani-paniwalang pagtitipid sa GameStop ngayong Black Friday. Sa mga diskwento na hanggang 50% diskwento sa dose-dosenang laro, kabilang ang mga sikat na Nintendo Switch title tulad ng Pokemon Brilliant Diamond at Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, at Bravely Default II, ito ang perpektong pagkakataon para palawakin ang iyong koleksyon ng laro. Dagdag pa, kung mag-order ka online at pipiliin ang in-store na pickup, makakakuha ka ng karagdagang $5 na diskwento sa bawat order. Iyan ay isang deal na maaari mong samantalahin ng maraming beses!

Nintendo eShop: Digital Delights at Discounted Prices

Kung mas gusto mo ang kaginhawahan ng mga digital na laro, ang Nintendo eShop ang lugar na pupuntahan. Sa kahanga-hangang mga benta ng Black Friday sa mga larong first-party ng Nintendo, mga laro ng Capcom, mga laro ng Warner Bros., at higit pa, makakahanap ka ng mga hindi mapaglabanan na deal na magpapasaya sa iyo nang maraming oras. Available ang mga diskwento na ito hanggang ika-3 ng Disyembre.

Saan Bumili ng Mga Laro ng Nintendo Switch sa Black Friday

Halos bawat pangunahing retailer ay nakikilahok sa mga benta ng Black Friday para sa mga laro ng Nintendo Switch. Makakahanap ka ng mahuhusay na diskwento sa mga sikat na titulo tulad ng Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, at marami pa. Pipiliin mo mang bumisita sa malalaking box retailer tulad ng Best Buy, GameStop, Walmart, at Target, o mag-browse online sa Amazon o sa Nintendo Store, naghihintay sa iyo ang mga kamangha-manghang deal.

Mga Madalas Itanong

1. Available ba ang mga deal na ito sa loob ng tindahan o online?

Karamihan sa mga deal ay available sa parehong in-store at online, na nagbibigay sa iyo ng flexibility na piliin ang paraan ng pamimili na pinakaangkop sa iyo.

2. Gaano katagal ang mga deal sa Black Friday?

Karaniwang tumatagal ang mga deal sa Black Friday sa limitadong panahon, kaya siguraduhing suriin ang mga partikular na petsang binanggit ng bawat retailer.

3. Maaari ba akong bumili ng mga digital na laro mula sa Nintendo eShop bilang mga regalo?

Sa kasamaang palad, ang Nintendo eShop ay hindi kasalukuyang nag-aalok ng mga pagpipilian sa pagregalo. Gayunpaman, maaari mo pa ring samantalahin ang mga diskwento at bumili ng mga digital game code bilang mga regalo mula sa iba pang mga retailer.

4. Sulit ba ang pagbili ng Nintendo eShop gift card sa Black Friday?

Ganap! Hindi ka lang makakahanap ng magagandang deal sa mga laro ng Nintendo eShop, ngunit makakatipid ka rin ng higit pa sa pamamagitan ng pagbili ng mga may diskwentong Nintendo eShop gift card.

Ang Black Friday ay ang pinakahuling oras upang makakuha ng mga hindi kapani-paniwalang deal sa mga laro ng Nintendo Switch. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na palawakin ang iyong gaming library o sorpresahin ang iyong mga mahal sa buhay ng mga perpektong regalo. Kumilos nang mabilis, dahil ang mga diskwento na ito ay hindi tatagal magpakailanman!