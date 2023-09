Inilunsad ng NFT Gaming Co. ang Unang Laro, "Space Striker AI"

Digital gaming platform Inihayag ng NFT Gaming Co. ang pagpasok nito sa merkado sa paglabas ng una nitong laro, ang “Space Striker AI,” na available sa mga Android at iOS device. Nilalayon ng kumpanya na tulay ang agwat sa pagitan ng tradisyonal na paglalaro at Web 3 sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kaswal na laro na nagsasama ng mga tampok na nobela tulad ng mga non-fungible token (NFTs).

Ang CEO ng The NFT Gaming Co., Vadim Mats, ay nagsabi na ang kanilang layunin ay pagsamahin ang mga kumbensyonal na digital na laro na may mga natatanging elemento ng in-game, kabilang ang mga skin, character, at mga karanasan na maaaring gawin at i-minted bilang mga NFT. Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya ng blockchain sa paglalaro, nilalayon ng kumpanya na mag-alok sa mga user ng bagong antas ng pagmamay-ari at halaga para sa kanilang mga in-game asset.

Bilang karagdagan sa "Space Striker AI," Ang NFT Gaming Co. ay may mga plano na maglabas ng higit pang mga laro at mga application na kumikita ng kita sa malapit na hinaharap. Ang pagtuon ng kumpanya sa paglikha ng mga makabagong karanasan sa paglalaro na gumagamit ng mga NFT ay nagtatakda nito na bukod sa mga tradisyonal na developer ng laro.

Maaaring i-download ang "Space Striker AI" mula sa parehong Google Play Store at Apple App Store. Ang pagpasok ng NFT Gaming Co. sa merkado ay nakatanggap na ng positibong atensyon, kasama ang kanilang Nasdaq-traded shares na tumaas ng higit sa 8% sa aktibidad ng pre-market.

Habang patuloy na umuunlad ang industriya ng paglalaro, ang pagsasama ng mga NFT at teknolohiya ng blockchain ay nagpapakita ng mga bagong pagkakataon para sa mga manlalaro na makisali sa mga laro at nagmamay-ari ng mga natatanging digital asset. Ang pagpasok ng NFT Gaming Co. sa merkado ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang patungo sa pangunahing pag-aampon ng mga NFT sa paglalaro.

Kahulugan:

– Non-fungible token (NFTs): Mga natatanging digital asset na kumakatawan sa pagmamay-ari ng isang partikular na item o piraso ng content sa blockchain.

Mga Pinagmulan: Ang press release ng NFT Gaming Co., MT Newswires.