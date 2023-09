Ang Bagong Tuklas na Kometa Nishimura na Nakikita sa Night Sky

Ang isang bagong natuklasang kometa na pinangalanang Comet Nishimura ay makikita sa pagdaan nito sa Earth sa susunod na linggo. Unang napagmasdan ng Japanese space photographer na si Hideo Nishimura ang kometa noong unang bahagi ng Agosto at mula noon ay tumaas ang ningning habang naglalakbay ito sa panloob na solar system. Gagawin ng kometa ang pinakamalapit na paglapit nito sa Earth sa Martes, darating sa loob ng 78 milyong milya ng planeta, na posibleng manatiling nakikita sa susunod na limang araw.

Ang Comet Nishimura ay dadaan din sa loob ng 21 milyong milya ng araw sa Setyembre 17. Iminumungkahi ng orbit nito na ang huling beses na dumaan ito malapit sa araw, at posibleng mas malapit sa Earth, ay noong taong 1590. Bagama't walang naitalang mga kometa noong panahong iyon oras na tumutugma kay Nishimura, kailangan itong maging maliwanag para makita.

Upang makita ang Comet Nishimura, pinakamahusay na gumamit ng binocular at maghanap ng lokasyon na may madilim na kalangitan na malayo sa mga ilaw ng lungsod. Nagbahagi ang Sky at Telescope ng mga chart na makakatulong sa mga sky-gazer na makilala ang kometa. Ang buntot ng kometa ay palaging nakaturo palayo sa araw at lumilitaw itong maberde sa mga larawan dahil sa pagkakaroon ng diatomic carbon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga binocular, lilitaw itong halos walang kulay o bahagyang kulay-rosas habang sinasalamin ng sikat ng araw ang mga butil ng alikabok.

Para sa mga nasa Northern Hemisphere, ang paghahanap ng malinaw na view ng silangan-hilagang-silangan na abot-tanaw halos kalahating oras bago ang takip-silim ng umaga. Gayunpaman, habang ang kometa ay lumalapit sa araw at sa abot-tanaw, ito ay magiging mas mahirap makita. Sa Miyerkules, ang kometa ay dadaan sa pagitan ng Earth at ng araw, na ginagawang hindi ito malamang na makita. Ang matinding init mula sa araw ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kometa, ngunit inaasahan ng mga eksperto na mabubuhay ito. Kung mabubuhay ito, dadaan ito sa malayong bahagi ng araw sa unang bahagi ng Oktubre at makikita sa kalangitan ng umaga ng Southern Hemisphere sa Nobyembre.

Pinagmumulan:

– CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html