Inihayag ng Wahoo ang Na-update na Kickr Move Smart Trainer at Bagong Kickr Bike Shift

Inilabas ng Wahoo ang Kickr Move, isang pinahusay na bersyon ng sikat nitong Kickr smart trainer. Nagtatampok ang Kickr Move ng built-in na track na nagbibigay-daan para sa walong pulgada ng fore-aft na paggalaw ng bike. Nilalayon ng inobasyong ito na magbigay ng mas makatotohanan at nakakaengganyo na karanasan sa pagbibisikleta sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagtulad sa pakiramdam ng pagsakay sa labas. Sinasabi ng Wahoo na ang paggalaw na ito ay maaari ding mabawasan ang pagkapagod na karaniwang nauugnay sa pagsakay sa isang nakapirming tagapagsanay.

Presyohan sa £1,399.99/$1,599.99/€1,599.99, ang Kickr Move ay £300/$300/€300 na mas mahal kaysa sa kasalukuyang Kickr V6 smart trainer. Ang Kickr V6 ay magagamit pa rin para sa pagbili kasama ng Kickr Move.

Bilang karagdagan sa Kickr Move, inihayag din ni Wahoo ang Kickr Bike Shift, isang bagong bersyon ng Kickr Bike indoor smart bike nito. Ang Kickr Bike Shift ay nagkakahalaga ng £2,699.99/$2,999.99/€2,999.99, na £800/$1,000/€1,000 na mas mura kaysa sa Kickr Bike V2. Gayunpaman, ang Kickr Bike Shift ay walang kakayahang tumagilid para gayahin ang mga gradient at nagtatampok ng binagong brake at drivetrain system.

Ang pinagsama-samang track ng Kickr Move ay nagbibigay-daan para sa parehong fore-aft at side-to-side na paggalaw, na nagbibigay sa mga user ng mas makatotohanang karanasan sa pagsakay. Gayunpaman, pinaghihigpitan ng kilusang ito ang paggamit ng ilang partikular na accessory tulad ng mga front-wheel riser block at smart steering plate. Ang Wahoo ay bumuo ng isang adaptor upang paganahin ang pagiging tugma sa kanyang Kickr Climb accessory, na ginagaya ang mga pag-akyat sa pamamagitan ng pagtataas sa harap na dulo ng bike bilang tugon sa mga pagbabago sa virtual gradient.

Sa pangkalahatan, ang Kickr Move at Kickr Bike Shift ay naglalayong pagandahin ang panloob na karanasan sa pagbibisikleta sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas makatotohanang paggalaw at mas abot-kayang opsyon para sa mga siklista. Ang mga bagong release na ito ay nagpapakita ng pangako ni Wahoo sa pagbabago sa smart trainer at indoor cycling market.

