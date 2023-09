Pag-unawa sa Epekto ng Beaver Migration sa Arctic Communities

Sinusuri ng isang bagong pag-aaral na tinatawag na Barin, na kumakatawan sa Beavers at socio-ecological Resilience sa Inuit Nunangat, kung paano naaapektuhan ng paglipat ng mga beaver sa Arctic ang rehiyon at ang mga komunidad nito. Habang patuloy na gumagalaw ang mga beaver pahilaga, ang kanilang kakayahang baguhin ang mga daluyan ng tubig at baguhin ang hugis ng nakapaligid na lupain ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan.

Sa pangunguna ni Helen Wheeler mula sa Anglia Ruskin University at Phillip Marsh mula sa Wilfrid Laurier University, sa pakikipagtulungan ni Herb Nakimayak mula sa Inuvialuit Fish Joint Management Committee at iba pang mga kasosyo, layunin ng proyekto ng Barin na maunawaan ang mga pagbabagong nauugnay sa beaver sa mga sapa at lawa at kung paano ang mga epekto ng mga pagbabago sa mga tao. Ang pananaliksik na ito ay partikular na mahalaga para sa Inuvialuit Settlement Region sa Canada.

Sa Alaska, ang mga siyentipiko tulad ni Ken Tape ay pinag-aaralan ang mga epekto ng mga beaver sa loob ng maraming taon at binuo ang Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) upang mapadali ang pakikipagtulungan at pagbabahagi ng kaalaman sa mga mananaliksik mula sa iba't ibang rehiyon. Gayunpaman, ang Canada ay nakakakuha pa rin sa mga tuntunin ng pag-aaral at pag-unawa sa laki ng mga isyung nauugnay sa beaver sa Arctic.

Ang mga beaver ay may malawak na epekto sa mga lowland ecosystem, kabilang ang permafrost, carbon cycling, populasyon ng isda, at kalidad ng tubig. Habang ang mga epekto ng mga beaver ay malawakang pinag-aralan sa ibang mga lugar, ang Arctic ay nagpapakita ng mga natatanging hamon dahil sa mga nagyeyelong lupa at mga sistemang limitado sa temperatura. Ang Arctic ay nakakaranas na ng mga makabuluhang pagbabago dahil sa pagbabago ng klima, kaya mahalaga na matukoy ang mga partikular na pagbabago na maiuugnay sa mga beaver.

Ang proyekto ng Barin ay naglalayong tugunan ang ilang mahahalagang isyu, tulad ng paglaki ng populasyon ng beaver, epekto nito sa mga tirahan ng isda at isda, at ang mga kasunod na epekto sa mga nakapaligid na komunidad. Ang pananaliksik ay nagsasangkot ng paggamit ng data ng satellite ng NASA at statistical modeling upang mahulaan ang paggalaw ng beaver at mga pagbabago sa hydrological. Kasama rin dito ang mga workshop sa komunidad, pangangalap ng mga oral na kasaysayan, at on-the-ground na pagkolekta ng data.

Ang lugar ng pag-aaral para sa Barin ay kinabibilangan ng Aklavik, Tuktoyaktuk, at Inuvik, pati na rin ang mga watershed sa kahabaan ng Inuvik-Tuktoyaktuk Highway. Nasaksihan ni Herb Nakimayak, ang tagapangulo ng Inuvialuit Fish Joint Management Committee, ang mga makabuluhang pagbabago sa mga lugar na ito, tulad ng pagdami ng mga beaver dam at ang epekto nito sa mga batis at ecosystem na nagdadala ng isda na pinagkakatiwalaan ng mga balyena at seal.

Sa pangkalahatan, ang proyekto ng Barin ay naglalayong magbigay ng mahalagang pananaliksik na makakatulong sa paggawa ng desisyon at bumuo ng mga estratehiya para sa patuloy na pagsubaybay at pamamahala na nakabatay sa komunidad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa epekto ng paglipat ng beaver sa mga komunidad ng Arctic, maaaring ipatupad ang mas mahusay na mga hakbang upang matiyak ang katatagan at pagpapanatili ng mga ecosystem na ito.

