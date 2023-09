Bagong Chromecast Remote para sa Google TV na Nakita sa Android TV 14 Beta

Inihayag ng pinakabagong bersyon ng Android TV 14 Beta kung ano ang tila isang bagong remote para sa Chromecast na may Google TV. Nagtatampok ang malayuang disenyo ng natatanging bilugan na hugis at naka-top-mount na navigation pad, katulad ng kasalukuyang remote. Gayunpaman, may ilang kapansin-pansing pagkakaiba.

Ang kasalukuyang Chromecast na may Google TV remote ay may walong button, kabilang ang isang D-pad para sa likod, Assistant, Home, mute, YouTube, Netflix, at TV power at input. Ang mga kontrol ng volume ay matatagpuan sa kanang bahagi ng remote.

Ang bagong malayuang disenyo, na ipinapakita bilang isang balangkas, ay nagpapakita ng ilang natatanging pagbabago. Sa ilalim ng D-pad, mayroong dalawang round button, malamang para sa likod at Assistant. Sa kaliwang bahagi, may tatlo pang button, marahil para sa home, mute, at isa sa dalawang shortcut ng app. Sa kanang bahagi, may mas malaking button na may hugis ng volume rocker. Ang isa pang bagong button na may icon na bituin ay matatagpuan sa ibaba, na tinutukoy bilang "magic" sa mga file ng system.

Ang remote na ito ay pinaniniwalaan na isang preview ng isang bagong Chromecast na may Google TV, na nabalitaan na ginagawa ilang buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, walang direktang ebidensya sa build ng Android 14 na tumuturo sa bagong device.

Bagama't hindi malinaw ang petsa ng paglabas ng bagong Chromecast, iminumungkahi ng kamakailang pag-update sa Android TV 14 na maaaring nasa pipeline pa rin ito. Malamang na hindi ito mai-unveil sa paparating na kaganapan sa paglulunsad ng Pixel sa Oktubre. Gayunpaman, ang pagtuklas ng bagong remote ay nagpapahiwatig ng isang napipintong update sa Chromecast na may Google TV.

Pinagmulan: APK Insight