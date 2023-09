Ibinahagi ng Eksperto ang Mga Natural na Paraan para sa Pag-alis ng Pagkadumi

By

Ang paninigas ng dumi ay isang pangkaraniwang problema sa pagtunaw na nakakaapekto sa maraming tao. Madalas tayong bumaling sa mga over-the-counter na gamot para sa lunas, ngunit may mga natural na pamamaraan na makatutulong sa pagpapagaan kaagad ng tibi. Ibinahagi ni Doctor Janine Bowring, isang kilalang eksperto sa kalusugan ng bituka na nakabase sa Canada, ang kanyang nangungunang mga tip sa TikTok, na nakakuha ng milyun-milyong view. Habang ang ilang mga tao ay maaaring may pag-aalinlangan, ang mga pamamaraang ito ay sinusuportahan ng siyentipikong ebidensya.

Kaya, ano ang mga natural na pamamaraan na ito para mapawi ang tibi? Pinapayuhan ni Bowring ang mga sumusunod:

1. Manatiling hydrated: Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa tamang pantunaw at pagdumi. Ang pag-aalis ng tubig ay maaaring humantong sa tumigas na dumi at nahihirapang maipasa ang mga ito. Layunin na uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa isang araw.

2. Dagdagan ang paggamit ng fiber: Ang pagkonsumo ng diyeta na mayaman sa fiber ay maaaring magsulong ng regular na pagdumi. Isama ang mga prutas, gulay, buong butil, at munggo sa iyong mga pagkain. Bukod pa rito, maaari kang kumuha ng fiber supplement kung kinakailangan.

3. Regular na mag-ehersisyo: Ang pisikal na aktibidad ay nagpapasigla sa mga kalamnan sa bituka, na nagtataguyod ng pagdumi. Magsagawa ng regular na ehersisyo, tulad ng paglalakad o pag-jogging, upang makatulong na maiwasan at mapawi ang tibi.

4. Subukan ang mga natural na remedyo: Iminumungkahi ng bowring ang paggamit ng mga natural na remedyo tulad ng mga herbal na tsaa, tulad ng peppermint o luya, upang paginhawahin ang digestive system at itaguyod ang regular na pagdumi. Ang mga probiotics ay maaari ding maging kapaki-pakinabang para sa pagpapanatili ng isang malusog na bituka.

Bagama't maaaring makatulong ang mga tip na ito na mapawi kaagad ang paninigas ng dumi, mahalagang tugunan ang mga pinagbabatayan na sanhi ng paninigas ng dumi para sa pangmatagalang lunas. Kung nakakaranas ka ng talamak na paninigas ng dumi o iba pang mga isyu sa pagtunaw, ipinapayong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa tamang pagsusuri at personalized na plano sa paggamot.

Sa buod, ang pag-alis ng paninigas ng dumi ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan tulad ng pananatiling hydrated, pagtaas ng paggamit ng fiber, regular na pag-eehersisyo, at pagsubok ng mga natural na remedyo. Ang mga rekomendasyong ito mula kay Dr. Janine Bowring, isang respetadong eksperto sa kalusugan ng bituka, ay nagbibigay ng isang holistic na diskarte sa pagtataguyod ng kalusugan ng digestive at pag-alis ng tibi.

Kahulugan:

– Gut health: Tumutukoy sa balanse at pinakamainam na paggana ng gastrointestinal system, kabilang ang tiyan, bituka, at microbiome.

– Pagdumi: Isang kondisyon na nailalarawan sa madalang o mahirap na pagdumi, kadalasang nagreresulta sa matigas at tuyo na dumi.

Pinagmumulan:

– “Ibinahagi ng Eksperto ang mga Natural na Paraan para sa Pag-alis ng Pagkadumi.” Pang-araw-araw na Mail.

– Dr. Janine Bowring, ND, Youtube Channel.