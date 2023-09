Paano Ayusin ang NameDrop na Hindi Gumagana sa iPhone

By

Ang tampok na NameDrop sa iPhone ay isang maginhawang paraan upang magbahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kapwa gumagamit ng iPhone sa pamamagitan ng AirDrop. Gayunpaman, ang ilang mga gumagamit ay nakakaranas ng mga isyu sa NameDrop na hindi gumagana. Bagama't hindi malinaw ang eksaktong dahilan sa likod ng problemang ito, may ilang mga pag-aayos na maaari mong subukan.

Una, suriin kung sinusuportahan ng iyong iPhone ang tampok na NameDrop. Gumagana lang ang NameDrop sa mga piling modelo ng iPhone na tugma sa iOS 17. Kung mayroon kang iPhone X o nakaraang modelo, hindi nito susuportahan ang iOS 17 at samakatuwid, hindi gagana ang NameDrop sa iyong device. Bilang karagdagan, ang iyong iPhone at ang iPhone ng tatanggap ay kailangang magkaroon ng iOS 17 na naka-install para sa NameDrop upang gumana nang maayos.

Ang isa pang karaniwang dahilan kung bakit hindi gumagana ang NameDrop ay ang paggamit ng NameDrop gesture nang hindi tama. Upang magamit ang tampok na ito, kailangan mong dalhin ang mga itaas na seksyon ng dalawang iPhone sa malapit. Siguraduhin na ang mga itaas na seksyon ng parehong mga iPhone ay magkadikit sa isa't isa o ilagay ang mga ito nang magkasama.

Kung hindi mo sinasadyang na-disable ang setting na "Pagsasama-sama ng Mga Device," maaari rin itong maging sanhi ng hindi paggana ng NameDrop. Upang suriin ito, pumunta sa app na Mga Setting, buksan ang Pangkalahatan, at i-tap ang mga setting ng AirDrop. Tiyaking naka-on ang toggle na "Pagsasama-sama ng Mga Device."

Ang mga isyu sa koneksyon sa Bluetooth at WiFi ay maaari ding makaapekto sa tampok na NameDrop. Subukang i-off at i-on ang Bluetooth at WiFi sa parehong mga iPhone upang makita kung nalulutas nito ang problema.

Bilang default, nakatakda ang visibility ng AirDrop sa "Mga Contact" sa mga iPhone. Gayunpaman, dahil ginagamit ang NameDrop upang magbahagi ng mga detalye ng contact sa mga user ng iPhone na wala sa iyong mga contact, kailangan mong itakda ang visibility ng AirDrop sa "Lahat" para gumana nang tama ang NameDrop. Magagawa ito sa mga setting ng AirDrop.

Minsan, ang isang simpleng pag-restart ay maaaring ayusin ang mga maliliit na bug o mga isyu sa software. Subukang i-restart ang iyong iPhone upang makita kung naresolba nito ang hindi gumaganang problema sa NameDrop.

Kung wala sa mga solusyon sa itaas ang gumagana, maaaring makatulong ang pag-reset ng mga setting ng network sa iyong iPhone at sa iPhone ng ibang tao. Gayunpaman, tandaan na ang pag-reset ng mga setting ng network ay mag-aalis ng mga naka-save na WiFi network at dating idinagdag na mga Bluetooth device.

Sa pangkalahatan, kung nakakaranas ka ng mga isyu sa NameDrop na hindi gumagana sa iyong iPhone, subukan ang mga pag-aayos na ito upang malutas ang problema at tamasahin ang kaginhawahan ng pagbabahagi ng contact sa pamamagitan ng AirDrop.

