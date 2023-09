Ang Nakakagulat na Pagtuklas ng Bagong Uri ng Moonquake

By

Ang mga siyentipiko ay nakagawa ng isang kahanga-hangang pagtuklas sa kanilang pag-aaral ng mga moonquakes. Nang maglagay ang mga astronaut ng Apollo ng mga seismometer sa ibabaw ng buwan, nalaman nila na ang buwan ay nakakaranas ng mga moonquakes, katulad ng kung paano nararanasan ng Earth ang mga lindol. Ang mga moonquakes na ito ay may apat na iba't ibang uri: malalim, mababaw, thermal, at yaong dulot ng mga epekto ng meteorite. Gayunpaman, ang isang kamakailang pagsusuri ng data ng thermal earthquake na naitala ng mga instrumento mula sa Apollo 17 mission ay nagsiwalat ng ikalimang uri ng moonquake na dati ay hindi kilala.

Sa panahon ng Apollo 17 mission, tatlong seismometer ang na-calibrate upang maitala ang mga thermal earthquake sa buwan. Nangongolekta ng data ang mga device na ito mula Oktubre 1976 hanggang Mayo 1977. Nagaganap ang mga thermal na lindol dahil sa matinding pagbabago sa temperatura habang lumilipat ang buwan mula araw hanggang gabi, mula 250 degrees Fahrenheit (121 degrees Celsius) hanggang -208 degrees Fahrenheit (-133 degrees Celsius).

Gamit ang mga sopistikadong diskarte, kabilang ang machine learning, muling sinuri ng mga mananaliksik mula sa California Institute of Technology ang data. Natuklasan nila na ang mga thermal quakes ay regular na nangyayari sa araw, ngunit nakahanap din sila ng mga karagdagang pagyanig na walang kaugnayan sa mga thermal quakes. Ang mga bagong lindol na ito ay nangyari lamang sa umaga.

Upang matukoy ang pinagmulan ng mga misteryong lindol na ito, nagulat ang mga mananaliksik nang malaman na nagmula ang mga ito sa Apollo 17 lunar lander base. Tuwing umaga, habang ang lander base ay pinainit ng araw, ito ay lumalawak at nag-vibrate, na nagiging sanhi ng mga lindol. Ang mga lindol na ito ay nangyayari nang may kapansin-pansing regularidad, nangyayari tuwing lima hanggang anim na minuto sa loob ng lima hanggang pitong oras ng Earth.

Bagama't maaaring hindi natural na nangyayari ang mga moonquakes na ito, nakakatulong pa rin ang mga ito sa ating pag-unawa sa aktibidad ng seismic ng buwan. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa hinaharap na pag-unlad ng buwan.

Binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pag-aaral ng umiiral na data upang magdisenyo ng mga eksperimento at misyon na makakasagot sa mga tamang tanong tungkol sa buwan. Ang buwan ay ang tanging celestial body, bukod sa Earth, na mayroong maraming seismometer sa ibabaw nito, na nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan nang malalim ang isa pang planetary body.

Sa nakalipas na mga buwan, isang bagong instrumento ng seismic na tinatawag na Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) ang na-deploy sa buwan ng Chandrayaan 3 Lander ng India. Nagawa nitong makapagtala ng natural na moonquake noong Agosto 26, 2023, bagama't ang eksaktong pinagmulan ng lindol ay nasa ilalim pa rin ng imbestigasyon.

Ang karagdagang pananaliksik sa aktibidad ng seismic ng buwan ay makakatulong sa mga siyentipiko na i-map out ang cratering sa ilalim ng ibabaw ng buwan at maghanap ng mga deposito. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga seismometer sa mga permanenteng may anino na rehiyon sa South Pole ng buwan, maaaring matukoy ng mga mananaliksik ang tubig na yelo na nakulong sa ilalim ng ibabaw, habang ang mga seismic wave ay naglalakbay nang mas mabagal sa tubig.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay inilathala sa Journal of Geophysical Research – Planets noong Setyembre 5.

