Nagdudulot ba ng Banta ang Deep-Sea Mining sa Marine Life? Mga Insight mula sa Shipboard Experiments

Malalim sa ilalim ng ibabaw ng karagatan ay namamalagi ang malawak na reserba ng mahahalagang metal tulad ng bakal at mangganeso. Ang mahahalagang mapagkukunang ito, sa anyo ng mga nodule na kasing laki ng patatas at mga crust na mayaman sa metal, ay nakakuha ng atensyon ng mga deep-sea mining company na naglalayong gamitin ang mga ito para sa mga baterya at electronics. Gayunpaman, ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa potensyal na pinsala na maaaring idulot ng mga aktibidad sa pagmimina sa buhay sa dagat. Ang isang kamakailang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature Communications, ay nagbibigay ng liwanag sa mga alalahaning ito sa pamamagitan ng mga eksperimento sa barko na isinagawa sa helmet jellyfish sa Norwegian fjords.

Gamit ang helmet jellyfish bilang mga paksa ng pananaliksik, nilalayon ng mga siyentipiko na maunawaan ang epekto ng sediment na ibinobo sa kanilang mga tangke, na ginagaya ang mga kondisyon na maaaring lumabas mula sa deep-sea mining. Ang mga resulta ay kapansin-pansin: ang dikya ay nagpupumilit na makayanan ang pagkakaroon ng maputik na tubig. Tinangka nilang alisin ang kanilang sarili sa sediment sa pamamagitan ng paggawa ng labis na mucus, isang nakikitang tugon na kahawig ng mga nagyelo na lubid. Sa antas ng molekular, naobserbahan ang mga tugon sa stress, na may mga gene na nauugnay sa pag-aayos ng tissue at nagiging aktibo ang immune system.

Si Dr. Helena Hauss, isang marine ecologist na kasangkot sa pag-aaral, ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa paggasta ng enerhiya na kinakailangan ng dikya upang labanan ang sediment at mapanatili ang kanilang kagalingan. Sa malalim na karagatan kung saan naninirahan ang mga nilalang na ito, kakaunti ang pagkain, at ang karagdagang pasanin ng enerhiya na ipinataw ng maputik na tubig ay maaaring humantong sa gutom at pagbaba ng mga rate ng pagpaparami. Iminumungkahi ng mga natuklasang ito na ang mga epekto ng deep-sea mining ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan, hindi lamang para sa marine life kundi pati na rin sa mga tao.

Ayon sa mga mananaliksik, ang mga hayop tulad ng helmet jellyfish ay may mahalagang papel sa carbon cycle sa pamamagitan ng pagpapanatili ng carbon dioxide na nakaimbak sa malalim na karagatan sa halip na ilabas ito sa atmospera. Bukod pa rito, ang mga species ng isda na umaasa sa mga komunidad na ito sa kalagitnaan ng karagatan, kabilang ang mga komersyal na mahalagang species tulad ng tuna, ay maaaring negatibong maapektuhan. Samakatuwid, ang pagprotekta sa maselang balanse ng bukas na karagatan ay nagiging kinakailangan upang mapanatili ang mga serbisyong ekolohikal na ibinibigay nito.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang sa pag-unawa sa mga potensyal na epekto sa kapaligiran ng mga aktibidad ng deep-sea mining. Habang ang mundo ay nakikipagbuno sa lumalaking pangangailangan para sa mga mineral, ang mga gumagawa ng patakaran, siyentipiko, at mga kumpanya ng pagmimina ay dapat magtulungan upang magtatag ng mga napapanatiling kasanayan na nangangalaga sa mga marine ecosystem at ang maselang balanse ng mga karagatan ng ating planeta.

Mga Madalas Itanong

Ano ang deep-sea mining?

Ang deep-sea mining ay tumutukoy sa pagkuha ng mahahalagang mineral mula sa sahig ng karagatan. Kabilang dito ang pag-alis ng mga nodule o crust na mayaman sa metal na matatagpuan sa mga rehiyon sa ilalim ng tubig tulad ng mga hydrothermal vent.

Ano ang helmet jellyfish?

Ang helmet na dikya ay malaki, kasing laki ng dikya sa hapunan na matatagpuan sa malalim na tubig sa buong mundo, karaniwang nasa lalim na 1,500 hanggang 2,000 talampakan. Nagsisilbi sila bilang mga kinatawan ng mga organismo para sa malambot na katawan na mga hayop na naninirahan sa bukas na karagatan.

Ano ang mga epekto ng pagkakalantad ng sediment sa dikya?

Ang pagkakalantad ng sediment ay humantong sa mga nakikitang tugon tulad ng paggawa ng labis na mucus upang maalis ang kanilang sarili sa maputik na tubig. Sa antas ng molekular, ang mga tugon sa stress ay naobserbahan sa pag-activate ng mga gene na nauugnay sa pag-aayos ng tissue at ang immune system.

Bakit dapat alalahanin ang deep-sea mining?

Ang mga aktibidad sa pagmimina sa malalim na dagat ay maaaring makapinsala sa buhay ng dagat at makagambala sa mahahalagang proseso ng ekolohiya. Maaari itong humantong sa pagkagutom at pagbaba ng mga rate ng pagpaparami para sa iba't ibang mga organismo sa malalim na dagat, na nakakaapekto sa maselan na balanse ng ekosistema ng karagatan at ang pagkakaroon ng mahahalagang species ng isda na pinagkakatiwalaan ng mga tao para sa kabuhayan.

Ano ang maaaring gawin upang mapangalagaan ang buhay dagat?

Ang pagprotekta sa marine life ay nangangailangan ng pagpapatupad ng mga napapanatiling kasanayan at regulasyon para sa deep-sea mining. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga gumagawa ng patakaran, siyentipiko, at mga kumpanya ng pagmimina ay susi sa pagtiyak ng responsableng pagkuha ng mapagkukunan habang pinapanatili ang integridad ng mga marine ecosystem.

