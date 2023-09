Inihayag ng Bagong Mortal Kombat Trailer ang Skin ni Jean-Claude Van Damme

Naglabas ang Netherrealm Studios ng bagong trailer ngayon na nagpapakita ng skin ni Jean-Claude Van Damme sa Mortal Kombat 1. Itinatampok ng trailer si Van Damme na nakikipaglaban sa iba't ibang karakter, kabilang si Johnny Cage, at itinatampok ang alternatibong balat na magagamit para sa beterano ng Mortal Kombat. Maa-unlock lang ang espesyal na skin na ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga edisyon ng laro ng Premium/Kollector.

Ang balat ng Van Damme sa Mortal Kombat 1 ay isang tango sa koneksyon ng aktor sa prangkisa. Ang karakter ni Johnny Cage sa laro ay matagal nang naging inspirasyon ni Van Damme, na ang isa sa mga signature move ni Cage ay isang split-legged groin punch, na nagpapaalala sa isang galaw na ginawa ni Van Damme sa pelikulang Bloodsport.

Sa katunayan, sinubukan ng mga developer sa Midway Games, ang mga orihinal na tagalikha ng serye ng Mortal Kombat, na i-secure ang lisensya upang magamit ang pagkakahawig ni Van Damme sa unang laro ng Mortal Kombat. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ay hindi naganap noong panahong iyon.

Sa isang kamakailang episode ng Hot Ones, isiniwalat ng Mortal Kombat co-creator na si Ed Boon kung paano gumawa ng maraming pagtatangka ang koponan na makipagtulungan kay Van Damme sa nakaraan, ngunit hindi sila nagtagumpay. "Sa pagkakataong ito, tumama kami sa lotto, at nakuha namin siya," sabi ni Boon. "At nasa atin talaga ang kanyang boses, at siya ang magiging karakter ni Johnny Cage."

Nakatakdang ipalabas ang Mortal Kombat 1 sa Setyembre 19. Bilang karagdagan sa skin ni Jean-Claude Van Damme, itatampok din ng laro ang pagbabalik ng beteranong serye na si Nitara, na tininigan ng aktres na si Megan Fox.

