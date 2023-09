Inihayag ng Mortal Kombat 1 si Jean-Claude Van Damme bilang Johnny Cage

Ang NetherRealm Studios, ang mga tagalikha ng Mortal Kombat 1, ay inihayag lamang ang hitsura ni Jean-Claude Van Damme bilang Johnny Cage sa laro. Ang pagbubunyag ng espesyal na balat na ito, na nagtatampok kay Van Damme sa kanyang iconic na damit mula sa 1988 na pelikulang Bloodsport, ay naganap sa panahon ng episode ng Hot Ones ng co-creator ng serye na si Ed Boon.

Ang hitsura ni Van Damme sa Mortal Kombat 1 ay may kahalagahan dahil sa kasaysayan sa pagitan ng Bloodsport, Van Damme, at ang franchise mismo ng laro. Sa mga unang yugto ng pag-unlad, ang unang Mortal Kombat ay talagang inilaan upang maging isang laro ng Van Damme. Nais ng koponan sa likod ng laro na si Van Damme ang maging bituin sa titulo, kahit na kasama ang mga larawan mula sa Bloodsport sa kanilang unang pitch. Gayunpaman, ang konseptong ito ay hindi kailanman natupad at sa halip, ipinanganak ang Mortal Kombat. Si Johnny Cage, isa sa mga karakter ng laro, ay palaging tila isang pagpupugay o parody ni Van Damme, na ginagawa itong espesyal na balat na isang culmination ng koneksyon na iyon.

Ang Van Damme skin ay magiging available para sa mga may-ari ng Kombat Pack, na may access sa karagdagang content sa pamamagitan ng season pass. Bagama't ang footage ng balat ay nanunukso dati, ito ang unang pagkakataon na ganap na naihayag ang render. Inaasahang ilulunsad ito kasama ng maagang pag-access ng Mortal Kombat 1.

Ang Mortal Kombat ay may kasaysayan ng pagsasama ng mga skin ng celebrity sa laro. Itinampok ng mga nakaraang installment ang mga skin na may mga pagkakahawig at boses ni DJ Dimitri Vegas, gayundin ang mga miyembro ng cast na sina Bridgette Wilson, Linden Ashby, at Christopher Lambert mula sa 1995 Mortal Kombat na pelikula. Bilang karagdagan, ang Mortal Kombat X ay nagsama ng isang espesyal na balat para kay Jax, na inilalarawan ni Carl Weathers, na kasama ng Predator DLC.

