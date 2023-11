Mga Bagong Paraan para I-unlock ang Mga Skin sa Mortal Kombat 1: Ginagamit ng Mga Manlalaro ang Manipulasyon ng Petsa

By

Sa mundo ng mga video game, palaging nakakahanap ang mga manlalaro ng mga makabagong paraan upang mag-navigate sa mga hamon at mag-unlock ng nakatagong content. Ang Mortal Kombat 1, ang pinakabagong installment sa iconic fighting game series, ay walang exception. Kamakailan, ang mga manlalaro ay nakatuklas ng kakaibang pamamaraan upang ma-access ang mga dating hindi available na skin nang hindi kailangang magbayad para sa kanila.

Ang mga developer sa NetherRealm ay nagpakilala ng ilang partikular na skin bilang bahagi ng Invasions mode sa Season 1. Ang mga skin na ito sa simula ay makukuha lamang sa pamamagitan ng gameplay. Gayunpaman, ginawa silang available kamakailan para mabili gamit ang in-game currency, ang Dragon Krystals. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng backlash mula sa komunidad, dahil ang mga manlalaro ay pinaniwalaan na ang mga skin na ito ay babalik lamang sa mga susunod na panahon.

Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang mga manlalaro ng Mortal Kombat 1 ay nakaisip ng paraan para lampasan ang pagbili at i-unlock ang mga hinahangad na skin na ito nang libre. Sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga setting ng petsa sa kanilang mga console, nagawa ng mga manlalaro na gawing naa-access ang mga skin ng Season 1. Kailangan lang nilang baguhin ang petsa ng console sa isang oras bago ang Nobyembre 11, i-load ang laro, bilhin ang mga gustong skin, at pagkatapos ay ibalik ang petsa pabalik sa kasalukuyan. Ang pagsasamantalang ito ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na panatilihin ang mga skin nang hindi gumagasta ng anumang pera.

Mabilis na kumalat ang pagtuklas sa pagsasamantala sa pagmamanipula ng petsa na ito sa pamamagitan ng mga social media platform tulad ng Twitter at Reddit. Ibinahagi ng mga manlalaro ang kanilang mga kwento ng tagumpay at binalaan ang iba na huwag gastusin ang kanilang pinaghirapang pera sa mga skin na ito, dahil madali nilang maa-unlock ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga setting ng petsa.

FAQ:

Q: Maaari ko bang gamitin ang pagsasamantalang ito sa anumang platform ng paglalaro?

A: Ang pagsasamantala ay nakumpirma na gagana sa PlayStation 5 at Nintendo Switch console.

T: Makakaapekto ba ang paggamit sa pagsasamantalang ito sa aking karanasan sa gameplay?

A: Bagama't ang pagsasamantala mismo ay hindi nakakaapekto sa gameplay, maaari nitong pahinain ang diskarte sa pag-monetize ng mga developer at ang integridad ng in-game na ekonomiya.

Q: Pa-patch ba ng NetherRealm ang pagsasamantalang ito?

A: Malaki ang posibilidad na tutugunan ng mga developer ang isyung ito gamit ang isang hotfix o emergency patch upang mapanatili ang integridad ng kanilang plano sa monetization.

Habang patuloy na natutuklasan ng mga manlalaro ang mga bagong diskarte at sikreto sa loob ng Mortal Kombat 1, ang laro ay nananatiling isang dynamic at umuusbong na karanasan. Ang pananabik na nakapalibot sa mga pagtuklas na ito ay nagtatampok sa madamdamin at maparaan na katangian ng komunidad ng paglalaro.

Pinagmulan: IGN