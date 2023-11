Inihayag ng San Jose ang Sariling Personalized na Edisyon ng Monopoly

By

Ang lungsod ng San Jose ay nakatakdang gumawa ng nostalhik na paglalakbay sa memory lane sa paglulunsad ng sarili nitong edisyon ng sikat na board game na Monopoly. Pinapalitan ng customized na edisyong ito ang mga tradisyunal na lugar sa board ng mga lokal na landmark, na nagpapahintulot sa mga residente at bisita na tuklasin ang lungsod sa isang bagong paraan.

Isa sa mga pinaka-iconic na landmark sa San Jose, ang Winchester Mystery House, ay nasa gitna ng entablado bilang ang coveted Boardwalk position. Ang Alkalde ng lungsod, si Matt Mahan, ay nagpahayag ng kanyang pananabik tungkol sa personalized na edisyon, na nagsasabi na ito ay isang mahusay na pagkakataon upang ipagdiwang ang mayamang kasaysayan at mga tagumpay ng San Jose.

Sa kakaibang bersyong ito, ang Original Joe's ay naging bagong Park Place, habang pinapalitan ng VTA ang mga railroad spot. Tuwang-tuwa ang lokal na ahensya ng transit tungkol sa representasyong ito at binalot pa nila ang isang buong bus para i-promote ang laro.

Ang Peters' Bakery, na sikat sa masarap na burnt almond cake, ay isa pang tampok na lokal na negosyo sa game board. Ang pangangailangan para sa mga naka-customize na laro ay napakalaki, na may malaking stack ng mga pre-order na nabebenta kaagad. Si Hilda Ramirez, tubong San Jose, ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa konsepto at buong pagmamalaki na bumili ng limang laro, na isinasaalang-alang ang mga ito ang pinakamainit na regalo sa Pasko sa Bay Area.

Ang paglabas ng San Jose na edisyon ay umakit ng mga bisita mula sa malayo at malawak, kabilang ang isang grupo ng mga kaibigan na nagmaneho mula sa Lincoln, sa labas ng Sacramento, upang makuha ang kanilang mga kamay. Sa pagsasama ng mga pamilyar na landmark na pumukaw ng pagmamalaki, ipinahayag ng mga indibidwal na ito ang kanilang kagalakan at kasiyahan.

Ang Top Trumps USA, ang kumpanya sa likod ng paglikha ng mga personalized na edisyong ito, ay dati nang naglabas ng mga bersyon ng lungsod gaya ng Napa Valley. Gayunpaman, minarkahan ng San Jose ang unang pangunahing lungsod ng Bay Area na tumanggap ng espesyal na pagtrato. Binanggit ni Aaron Green, na kumakatawan sa Top Trumps USA, ang mga hamon sa pagpapasya kung aling mga lugar ang itatampok sa board, dahil ang lahat ay may iba't ibang opinyon. Gayunpaman, ang layunin ay i-immortalize ang mga mahahalagang landmark at negosyo ng lungsod, na tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay masisiyahan sa laro at malaman ang tungkol sa natatanging kuwento ng San Jose.

Kasama sa San Jose na edisyon ng Monopoly ang mga karagdagang landmark tulad ng Tech Interactive at Children's Discovery Museum. Ang mga karagdagan na ito ay higit na nagpapahusay sa representasyon ng makulay na kultura at mga atraksyon ng San Jose.

Hayaang ang personalized na edisyong ito ng Monopoly ay maging isang patunay sa kadakilaan ng San Jose at sa katayuan nito bilang isa sa mga pinakamahusay na lugar upang manirahan sa bansa.