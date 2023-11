Jessica Gagen: Mula Miss England hanggang Space Explorer

Si Jessica Gagen, isang dating Miss England winner, ay nasa isang misyon na basagin ang mga hadlang at matupad ang kanyang pangarap na maging isang astronaut. Sa isang degree sa aerospace engineering mula sa University of Liverpool, itinakda ni Jessica ang kanyang mga pananaw sa pagiging unang beauty queen sa kalawakan. Kamakailan, gumawa siya ng isang makabuluhang hakbang palapit sa kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataong 'lumipad' ang isang Boeing Starliner spaceship sa Kennedy Space Center sa Orlando, USA.

Sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos, si Jessica ay hindi lamang nagkaroon ng pagkakataong paliparin ang Starliner simulator ngunit nagpunta rin sa likod ng mga eksena kasama ang mga empleyado ng Boeing na nagtatrabaho sa pagdidisenyo at pagbuo ng isang space shuttle. Siya ay nahuhulog sa mundo ng paggalugad sa kalawakan, na nakakuha ng mahahalagang pananaw sa gawaing ginagawa sa larangan.

Bilang karagdagan sa kanyang oras sa Boeing, binigyan si Jessica ng VIP tour ng Kennedy Space Center at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkakataong manood ng dalawang paglulunsad ng rocket mula sa Space Coast ng Florida. Ito ay isang panaginip na paglalakbay na lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan.

Bilang pangunahing tagapagsalita sa kumperensya ng Ascend sa Las Vegas, na inorganisa ng International Space Station, ibinahagi ni Jessica ang kanyang hilig sa pagsulong ng kababaihan at mga bata sa mga paksang STEM. Ang kanyang layunin ay hikayatin ang higit pang mga batang babae na ituloy ang mga karera sa engineering at sirain ang mga stereotype na nakapalibot sa industriya.

Mula nang manalo sa titulong Miss England, naging huwaran si Jessica para sa mga naghahangad na siyentipiko at inhinyero. Nilalayon niyang gamitin ang kanyang plataporma upang turuan ang susunod na henerasyon tungkol sa magkakaibang mga pagkakataon sa mga larangan ng STEM at ang mga kasanayang maibibigay ng engineering. Ang kagandahan ni Jessica na may layuning proyekto, na tinatawag na The STEM Project, ay nakatuon sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang isipan at pagpapakita ng potensyal ng iba't ibang uri ng engineering.

Sa pagtingin sa hinaharap, si Jessica ay mayroon ding mga hangarin na magtanghal ng mga pang-edukasyon na dokumentaryo sa TV at tuklasin ang mga bagong teknolohiya. At kung bibigyan siya ng pagkakataon, masigasig niyang tatanggapin ang pagkakataong maglakbay sa kalawakan.

Nakumpleto na ng Starliner spacecraft ng Boeing ang dalawang uncrewed test flight, na ang pangalawa ay matagumpay na nakarating sa International Space Station. Patuloy na hinahabol ni Jessica ang kanyang mga pangarap, at sasabak siya sa 71st Miss World pageant sa Mumbai, India, sa Marso.

