Bagong Game Mode at Mga Update sa Maagang Pag-access sa Laban sa Bagyo

Inanunsyo ng Publisher Hooded Horse na ang sikat na larong Against the Storm ay aalis ng maagang pag-access sa susunod na buwan na may inaabangang 1.0 update. Ang update na ito ay magpapakilala ng isang bagong mode ng laro na tinatawag na Queen's Hand, na partikular na idinisenyo upang hamunin ang mga karanasang manlalaro na may mga natatanging panuntunan at reward.

Ang Against the Storm, na inilarawan bilang isang "madilim na pantasyang tagabuo ng lungsod," ay naglulubog sa mga manlalaro sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan dapat nilang muling itayo ang sibilisasyon sa harap ng mapangwasak na pag-ulan. Bilang Viceroy ng Reyna, pinamumunuan ng mga manlalaro ang magkakaibang grupo ng mga nakaligtas kabilang ang mga tao, beaver, butiki, fox, at harpies. Magkasama, dapat nilang bawiin ang ilang at tiyakin ang isang kinabukasan para sa sangkatauhan.

Isa sa mga pinakakapana-panabik na aspeto ng paparating na update ay ang pagdaragdag ng Queen's Hand. Ang mode ng larong ito ay nagpapakita sa mga manlalaro ng pangwakas na hamon ng muling pagsasaayos ng Adamantine Seal sa loob ng isang Cycle. Bilang ang pinakamahirap na hamon sa laro, itutulak ng Queen's Hand kahit na ang mga pinakamaraming manlalaro sa kanilang mga limitasyon.

Sa panahon ng maagang pag-access nito, ang Against the Storm ay sumailalim sa makabuluhang pag-unlad, na may regular na pag-update ng nilalaman tuwing dalawang linggo. Ang mga update na ito ay nagdala ng malawak na hanay ng mga major at minor na pagbabago sa laro, kabilang ang pagdaragdag ng mga bagong species gaya ng mga Fox people at mga pagpapahusay sa endgame mechanics. Ipinahayag ng Hooded Horse na ang ritmo ng pag-update na ito ay magpapatuloy hanggang sa ganap na paglabas ng laro.

Sa nakakaengganyo nitong gameplay at mapang-akit na salaysay, ang Against the Storm ay nakakuha ng nakalaang fanbase. Sa Steam, nakatanggap ang laro ng napaka positibong rating ng review ng user na 95% mula sa halos 14,500 review. Pinuri ng mga manlalaro ang nakaka-engganyong mekanika ng pagbuo ng mundo at mapaghamong gameplay.

Ang mga tagahanga ng Against the Storm ay maaaring umasa sa opisyal na paglabas ng laro sa Disyembre 8. Bilang karagdagan sa pagiging available sa Microsoft Store, sasali rin ang laro sa PC Game Pass library, salamat sa kamakailang pakikipagsosyo sa Microsoft. Dadalhin ng pakikipagtulungang ito ang laro sa mas malawak na audience at magbibigay sa mga subscriber ng Game Pass ng bago at kapana-panabik na karanasan.

Isa ka mang batikang manlalaro o bago sa genre, ang paparating na update ng Against the Storm ay nangangako na maghahatid ng hindi malilimutang karanasan sa paglalaro. Maghanda upang harapin ang mga hamon ng isang nasalantang mundo at muling itayo ang sibilisasyon laban sa lahat ng mga pagsubok.

FAQ

1. Ano ang Laban sa Bagyo?

Ang Against the Storm ay isang dark fantasy city builder game kung saan muling itinayo ng mga manlalaro ang sibilisasyon sa isang post-apocalyptic na mundo na sinalanta ng walang humpay na pag-ulan.

2. Kailan aalis ng maagang pag-access ang Against the Storm?

Ang Against the Storm ay nakatakdang umalis ng maagang pag-access at ilabas ang 1.0 update nito sa Disyembre 8.

3. Ano ang tawag sa bagong mode ng laro?

Ang bagong mode ng laro ay tinatawag na Queen's Hand at espesyal na ginawa upang hamunin ang mga karanasang manlalaro na may mga natatanging panuntunan at gantimpala.

4. Sa anong mga platform magiging available ang Against the Storm?

Magiging available ang Against the Storm sa Microsoft Store at isasama rin sa library ng PC Game Pass.

5. Anong mga update ang ginawa sa panahon ng maagang pag-access?

Sa panahon ng maagang pag-access, ang Against the Storm ay nakatanggap ng mga regular na update sa nilalaman, kabilang ang pagdaragdag ng mga bagong species at mga pagpapabuti sa endgame mechanics.

Pinagmumulan: [IGN](https://www.ign.com/)