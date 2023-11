Ang mga Empleyado ng OpenAI ay Nagbanta na Mag-quit, Hinihimok ang Pagbibitiw ng Lupon na Sumali sa Ex-CEO Altman sa Microsoft

By

Sa isang nakakagulat na pangyayari, isang liham mula sa humigit-kumulang 500 empleyado sa OpenAI ang nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng kumpanya. Ang liham, na nakita ng iba't ibang media outlet kabilang ang Reuters, ay nagpapakita na ang mga empleyado ay handa na umalis kung ang board ng OpenAI ay hindi magbitiw. Ang kanilang pangangatwiran? Naniniwala sila na ang lupon ay kulang sa kinakailangang kakayahan, paghatol, at pangangalaga para sa misyon at mga empleyado ng kumpanya.

Ang banta na ito ay dumating pagkatapos lamang na ipahayag ng Microsoft ang pagkuha ng dating OpenAI CEO na si Sam Altman, kasama ang isa pang arkitekto mula sa kumpanya, bilang bahagi ng isang corporate shakeup. Nagulat ang balita sa komunidad ng artificial intelligence at nag-udyok ng mga tanong tungkol sa hinaharap ng OpenAI.

Sa kabila ng potensyal na exodus ng mga empleyado, nananatiling nakatuon ang Microsoft sa pakikipagtulungan nito sa OpenAI. Ang Microsoft Chairman at CEO na si Satya Nadella ay nagpahayag ng kanyang pananabik tungkol sa pakikipagtulungan at binanggit na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa bagong punong ehekutibo ng OpenAI, ang dating pinuno ng Twitch na si Emmett Shear.

Ang OpenAI, na kilala sa generative AI technology nito na gumawa ng text, mga larawan, video, at musika na tulad ng tao, ay nakatanggap ng bilyun-bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa Microsoft. Malaki ang papel ng tech giant sa pagsuporta sa mga AI system ng OpenAI sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kapangyarihan sa pag-compute.

Habang ang mga eksaktong dahilan sa likod ng pag-alis ni Altman mula sa OpenAI ay hindi pa malinaw, sinabi ng kumpanya na siya ay "hindi pare-parehong tapat sa kanyang mga komunikasyon" sa board, na humahantong sa pagkawala ng tiwala sa kanyang mga kakayahan sa pamumuno. Si Altman, na aktibong tinatalakay ang mga potensyal na panganib at regulasyon ng AI sa panahon ng kanyang paglilibot sa mundo noong unang bahagi ng taong ito, ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa OpenAI sa social media pagkatapos ng kanyang pag-alis.

Bilang tugon sa mga kamakailang kaganapan, ipinangako ni Shear, ang bagong CEO ng OpenAI, na siyasatin ang pag-alis ni Altman at planong kumuha ng independiyenteng imbestigador upang tingnan ang sitwasyon. Nilalayon ni Shear na buuin muli ang tiwala sa loob ng kumpanya at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago sa management at leadership team.

Habang kinakaharap ng OpenAI ang mga panloob na hamon na ito, nananatiling hindi sigurado ang hinaharap ng kumpanya. Gayunpaman, ang pakikipagtulungan sa Microsoft at ang appointment ng isang bagong CEO ay nagpapakita ng mga pagkakataon para sa paglago at pag-unlad sa larangan ng artificial intelligence.

FAQ

1. Ano ang OpenAI?

Ang OpenAI ay isang kumpanyang kilala sa mga pagsulong nito sa artificial intelligence at generative AI technology.

2. Bakit nagbabantang magbitiw ang mga empleyado ng OpenAI?

Ang mga empleyado ay nananawagan para sa pagbibitiw sa OpenAI board, na nagsasaad na wala silang kakayahan, paghatol, at pangangalaga sa misyon at mga empleyado ng kumpanya.

3. Sino ang kinuha ng Microsoft mula sa OpenAI?

Ang Microsoft ay kumuha ng dating OpenAI CEO na si Sam Altman at isa pang arkitekto mula sa kumpanya.

4. Ano ang paninindigan ng Microsoft sa sitwasyon?

Ang Microsoft ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan nito sa OpenAI at nasasabik sa pakikipagtulungan.

5. Sino ang bagong CEO ng OpenAI?

Ang dating pinuno ng Twitch na si Emmett Shear ay itinalaga bilang bagong CEO ng OpenAI.