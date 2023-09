Inanunsyo ng Microsoft ang Xbox Digital Broadcast para sa Tokyo Game Show

Inihayag ng Microsoft na magho-host ito ng Xbox Digital Broadcast para sa paparating na Tokyo Game Show. Ang broadcast, na naka-iskedyul para sa 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, ay magbibigay ng mga update sa mga laro mula sa Xbox at Bethesda, magpapakita ng mga laro mula sa mga creator sa Japan at Asia, at mag-aanunsyo ng mga bagong laro na darating sa Game Pass.

Ayon kay Jerret West, ang punong opisyal ng marketing ng Xbox, magtatampok ang broadcast ng mga update sa pag-unlad mula sa parehong Xbox at Bethesda Softworks. Bukod pa rito, iha-highlight nito ang magkakaibang koleksyon ng mga laro mula sa mga creator na nakabase sa Japan at sa buong Asia. Binanggit din ni West na ang broadcast ay magsasama ng mga kapana-panabik na bagong laro na sumali sa Xbox Game Pass, na patuloy na nagpapalawak ng library nito na may nilalaman mula sa iba't ibang mga koponan sa Asya.

Sa Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, lumabas sa entablado ang boss ng Xbox na si Phil Spencer kasama ang boss ng Square Enix na si Takashi Kiryu upang ipagdiwang ang balita na sa wakas ay darating na ang Final Fantasy 14 sa mga Xbox console. Nagmarka ito ng pag-alis mula sa dating pagiging eksklusibo ng laro sa mga PlayStation console. Sa isang pakikipanayam sa IGN, ipinahiwatig ni Spencer ang posibilidad ng higit pang mga laro sa Square Enix na pupunta sa Xbox sa hinaharap, kahit na ang mga partikular na pamagat tulad ng Final Fantasy 7 Remake at Final Fantasy 16 ay hindi nakumpirma.

Sa iba pang balita, inilabas kamakailan ng Bethesda ang pinakaaabangang space role-playing game, ang Starfield, na nakakuha na ng mahigit anim na milyong manlalaro. Ginagawa nitong pinakamalaking paglulunsad ng laro sa kasaysayan ng Bethesda, na nalampasan ang mga pamagat tulad ng Fallout at The Elder Scrolls.

Sa hinaharap, ang Xbox Game Studios ay may lineup ng mga kapana-panabik na paparating na laro, kabilang ang mga pamagat tulad ng Perfect Dark mula sa The Initiative, Forza mula sa Turn 10, at Fable mula sa Playground. Samantala, ang ZeniMax Online Studios ng Bethesda ay patuloy na gumagawa ng The Elder Scrolls Online, at ang MachineGames ay gumagawa sa isang walang pamagat na larong Indiana Jones, na inaasahang maihahayag sa 2024.

Sa pangkalahatan, ang Xbox Digital Broadcast para sa Tokyo Game Show ay nangangako na isang kapana-panabik na kaganapan para sa mga tagahanga, na may mga update, anunsyo, at showcase ng mga laro mula sa parehong Xbox at Bethesda.

