Nagwagi ang Microsoft sa Kasunod ng OpenAI Shake-Up

Matapos ang kamakailang pagtanggal ng CEO na si Sam Altman, natagpuan ng OpenAI ang sarili sa isang sangang-daan, na nag-iiwan sa hinaharap ng kumpanya na hindi sigurado. Sa maraming empleyado na inaasahang susundan si Altman sa Microsoft, ang dating nangangako na mga prospect ng OpenAI ay tila lumabo. Bukod pa rito, ang isang iminungkahing kasunduan na nagpapahintulot sa mga tagaloob na i-cash out ang equity sa isang $86 bilyon na paghahalaga ay malamang na hindi magkatotoo.

Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, mayroong isang malinaw na nagwagi: Microsoft. Mula nang pumutok ang balita, ang market capitalization ng Microsoft ay tumaas ng kahanga-hangang $63 bilyon. Sa katunayan, ang stock ng kumpanya ay umabot sa all-time high na $378 kada share sa panahon ng sesyon ng kalakalan sa tanghali noong Lunes. Kung ang presyo ay mananatili sa antas na ito kapag nagsara ang merkado, ang market cap ng Microsoft ay aabot sa isang nakakagulat na $2.82 trilyon.

Ang pagliko ng mga kaganapan ay nagmamarka ng isang makabuluhang tagumpay para sa Microsoft at sa CEO nito, si Satya Nadella. Sa kabila ng pamumuhunan ng $13 bilyon sa OpenAI at labis na pagsasama-sama ng teknolohiya nito sa mga produkto ng Microsoft, si Nadella ay nawalan ng pinakamalaking halaga mula sa pag-alis ni Altman. Sa katunayan, nang ang anunsyo ay naging publiko, ang stock ng Microsoft ay dumanas ng agarang 2% na pagbaba. Gayunpaman, ang mabilis na tugon ni Nadella ay nagpakita ng kanyang katatagan at madiskarteng pag-iisip.

Noong hatinggabi noong Linggo, isiniwalat niya na kinuha niya si Altman at dating OpenAI President Greg Brockman upang manguna sa isang bagong AI research lab sa loob ng Microsoft. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ay nakatanggap ng papuri, kung saan inilalarawan ito ng mga analyst bilang isang “World Series of Poker move for the ages.” Bilang resulta, mayroon na ngayong dalawang maimpluwensyang figure ang Microsoft mula sa OpenAI sa ilalim ng pakpak nito, habang hinirang ng OpenAI si Emmett Shear, ang dating CEO ng Twitch, bilang pansamantalang CEO nito.

Habang ang stock surge ng Microsoft ay walang alinlangan na isang positibong resulta, ang mga hamon ay naghihintay. Responsable na ngayon ang kumpanya sa pagtatatag at pagpopondo sa bagong organisasyong pananaliksik ng AI na pinamumunuan nina Altman at Brockman. Higit pa rito, may posibilidad ng magastos na umiiral na mga kontrata na maaaring kailanganin ng Microsoft na parangalan. Gayunpaman, ang matapang at madiskarteng mga aksyon ng Microsoft ay nakaposisyon sa kumpanya bilang pangunahing manlalaro pagkatapos ng kaguluhan ng OpenAI.

