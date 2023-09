Ang Meta Quest Update ay Nagpapakita ng Mga Nakatutuwang Bagong Feature

Inihayag kamakailan ng Meta ang v57 software update nito para sa mga headset ng Meta Quest, na nagdadala ng hanay ng mga bagong feature para mapahusay ang karanasan ng user. Kasama sa update ang higit pang mga opsyon sa pag-customize para sa mga avatar, isang feature na hindi ipadala ang mensahe, mga link ng grupo, pinahusay na kakayahan sa paggalaw, at isang na-rebranded na feed ng Explore.

Isa sa mga kapansin-pansing karagdagan ay ang pinahusay na mga pagpipilian sa pagpapasadya ng avatar. Ang mga user ay mayroon na ngayong access sa mga color slider upang lumikha ng kanilang ninanais na kulay ng balat, kulay ng buhok, at kulay ng kilay. Nagbibigay-daan ito para sa isang mas tumpak na representasyon ng totoong buhay na hitsura ng user. Nagdagdag din ang Meta ng mga bagong pagpipilian sa makeup at face paint.

Sa mga nakaraang update, ipinakilala ng Meta ang mga bagong hugis ng katawan, pinahusay ang mga texture ng buhok at pananamit, at nagbigay pa ng mga avatar na binti. Ang mga pagpapahusay na ito ay mahusay na natanggap, at ang patuloy na mga pag-unlad sa tagalikha ng avatar ay patuloy na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan.

Ang tampok na hindi ipadala ang mensahe ay isa pang kapana-panabik na karagdagan. May kakayahan na ngayon ang mga user na i-unsend ang mga image message sa VR at sa Meta Quest mobile app. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan para sa higit na kontrol sa mga pag-uusap at nagbibigay-daan sa nagpadala na bawiin ang isang mensahe. Bukod pa rito, parehong aabisuhan ang nagpadala at tatanggap kapag hindi naipadala ang isang mensahe.

Upang mapadali ang mga pakikipag-ugnayan ng grupo, ipinakilala ng Meta ang mga link ng grupo. Ang mga user ay madaling mag-imbita ng mga kaibigan na sumali sa kanilang grupo sa pamamagitan ng pagbuo ng isang link at pagbabahagi nito sa VR o anumang platform ng pagmemensahe. Ginagawa nitong mas madaling kumonekta at makipagtulungan sa mga kaibigan sa virtual reality.

Ang Horizon Home, ang virtual na espasyo kung saan maaaring bisitahin ng mga user ang mga tahanan ng isa't isa, ay nagbibigay-daan na ngayon para sa free-form locomotion. Nangangahulugan ito na maaaring tuklasin ng mga user ang kanilang mga virtual na tahanan sa pamamagitan ng malayang pag-teleport sa loob ng kapaligiran ng Home. Sa pamamagitan ng pagpindot sa controller thumbstick pasulong at pagpuntirya sa isang lugar sa Home, ang mga user ay maaaring gumalaw sa paligid at matuklasan ang bawat sulok ng kanilang virtual na espasyo.

Gumawa din ang Meta ng ilang iba pang menor de edad na pag-update upang mapabuti ang karanasan ng user. Ang Explore feed ay na-rebranded bilang ang Horizon Feed, na nagbibigay-daan para sa pare-pareho sa pagba-brand ng Horizon Worlds. Maaari na ngayong i-off ng mga user ang audio ng mikropono bilang default kapag nagre-record ng mga video at gumamit ng maraming app nang sabay-sabay, na nagpalipat-lipat sa pagitan ng mga view nang walang putol. Bukod pa rito, hindi pinagana ang babala sa hangganan sa ilang app na may magkahalong realidad na karanasan upang maiwasan ang mga pagkaantala.

Ang v57 update ay kasalukuyang inilalabas sa Meta Quest Pro at Meta Quest 2 headset, na may higit pang mga feature na inaasahang ipapakita sa paparating na kaganapan ng Meta ng Connect. Sa mga bagong karagdagan na ito, patuloy na pinapahusay ng Meta ang virtual reality platform nito at nagbibigay sa mga user ng mas nakaka-engganyong at napapasadyang karanasan.

Mga Pinagmulan: Meta