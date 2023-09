Maghanda para sa Susunod na Pagputok: Panayam sa Scientist-in-Charge ng California Volcano Observatory

Sa isang pakikipanayam kay Andy Calvert, ang scientist-in-charge sa California Volcano Observatory, ang kahalagahan ng pagsubaybay at pag-aaral ng mga lokal na bulkan sa California ay naka-highlight. Ipinaliwanag ni Calvert na bagaman maaaring hindi isipin ng mga taga-California ang mga bulkan bilang isang potensyal na sakuna, umiiral ang mga ito at may potensyal na muling sumabog.

Naalala ni Calvert ang pagsabog ng Mount St. Helens noong 1980, na naganap daan-daang milya ang layo sa Washington. Ang abo mula sa pagsabog ay umabot sa kanyang bayan sa Idaho, na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanya. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng kanyang pagkamausisa at sa huli ay humantong sa kanya upang pag-aralan ang mga bulkan.

Nang tanungin tungkol sa halaga ng ekonomiya ng pagsabog ng bulkan sa California, tinatantya ni Calvert na mas malaki ito kaysa sa pinsalang dulot ng pagsabog ng Mount St. Helens, na lumampas sa $1 bilyon. Ipinaliwanag niya na habang ang karamihan sa mga bulkan ay matatagpuan malayo sa mga pangunahing sentro ng sibilisasyon, ang mga ito ay madalas na malapit sa mga freeway at bayan. Ang resulta ng isang pagsabog ay maaaring maging magulo at pangmatagalan, na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap upang harapin ang materyal na ginawa.

Ipinagpapatuloy ni Calvert ang pagbabalangkas ng mga hotspot para sa aktibidad ng bulkan sa California, kabilang ang Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field, at Salton Buttes. Ito ang mga lugar na aktibong sinusubaybayan ng mga siyentipiko.

Sa mga tuntunin ng dalas, ipinaliwanag ni Calvert na ang mga pagsabog sa California ay wala sa regular na iskedyul. Gayunpaman, mayroong humigit-kumulang 10 makabuluhang pagsabog sa nakaraang libong taon, na nagmumungkahi ng isang pagsabog bawat 100 taon sa karaniwan.

Kapag tinanong tungkol sa posibleng lokasyon ng susunod na pagsabog, binanggit ni Calvert ang dalawang posibleng posibilidad: ang Lassen volcanic field o ang lugar na malapit sa Mono Lake. Inilalarawan niya ang likas na paputok ng mga Mono craters at ang mga potensyal na abo at mga panganib sa hangin na nauugnay sa isang pagsabog.

Tinutugunan din ng Calvert ang epekto ng pagsabog sa lokal na populasyon. Ang bayan ng Lee Vining at ang sikat na skiing destination ng Mammoth Lakes ay malapit sa Mono Lake. Habang ang pagsabog ay pangunahing makakaapekto sa mga lugar na ito, ang abo at iba pang mga panganib ay maaaring magkaroon ng mas malawak na implikasyon.

Sa mga tuntunin ng paghahanda, binibigyang-diin ni Calvert ang kahalagahan ng maagang pagtuklas at pagsubaybay. Maingat na sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang aktibidad ng seismic, pagpapapangit ng lupa, at iba pang mga tagapagpahiwatig na maaaring magpahiwatig ng nalalapit na pagsabog. Ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya at ang pagbuo ng mga plano sa paglikas ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga residente at bisita.

Sa buod, habang ang mga bulkan ay maaaring hindi ang unang sakuna na naiisip kapag iniisip ang California, ang mga ito ay isang katotohanan na ang mga siyentipiko na tulad ni Andy Calvert ay mahigpit na sinusubaybayan. Ang potensyal na epekto sa ekonomiya at pantao ng isang pagsabog ay ginagawang priyoridad ang pag-aaral at paghahanda para sa mga kaganapang ito upang mapanatiling ligtas ang mga residente at bisita.

Pinagmumulan:

– Panayam kay Andy Calvert, Scientist-in-Charge ng California Volcano Observatory

– United States Geological Survey (USGS)