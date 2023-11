Ipinakilala ng MediaTek ang Dimensity 8300 Chip: Pagbabago ng Abot-kayang mga Telepono gamit ang Generative AI

Ang MediaTek, isang nangungunang chipmaker, ay muling nagtatakda ng trend sa industriya ng smartphone sa paglulunsad ng pinakabagong chip nito, ang Dimensity 8300. Ang bagong chip na ito ay magdadala ng on-device generative AI capabilities sa mas abot-kayang mga Android phone, kasunod ng mga yapak ng kanyang premium na katapat, ang Dimensity 9300.

Habang ang Qualcomm ay gumawa ng katulad na hakbang noong nakaraang linggo gamit ang Snapdragon 7 Gen 3 chip, maliwanag na ang parehong kumpanya ay sabik na mag-tap sa lumalagong generative na trend ng AI na nagbabago sa industriya ng tech.

Hindi tulad ng mga cloud-based na solusyon, pinoproseso ng on-device generative AI ang lahat ng computations nang direkta sa smartphone, tinitiyak ang mas mabilis na mga tugon at pinahusay na pag-personalize na isinasaalang-alang ang sensitibong data tulad ng gawi ng user at mga kagustuhan sa lokasyon. Bilang karagdagan, maaari itong gumana kahit na ang mga gumagamit ay nasa labas ng saklaw ng saklaw ng mobile network.

Hindi pa ibinunyag ng MediaTek ang mga partikular na kakayahan ng generative AI ng Dimensity 8300, ngunit inaasahang mag-aalok ito ng bahagyang mas mababang mga sukatan ng pagganap kumpara sa high-end na Dimensity 9300. Ang huli ay maaaring makabuo ng mga larawan gamit ang Stable Diffusion nang wala pang isang segundo at humahawak ng AI mga modelo na may 7 bilyong parameter bawat segundo, sa 20 token bawat segundo.

Gamit ang Dimensity 8300, nangangako ang MediaTek ng malaking pagpapahusay kaysa sa hinalinhan nito, ang Dimensity 8200. Kabilang dito ang 20% ​​na pagtaas sa bilis ng CPU, hanggang 30% na mas mahusay na power efficiency, at isang GPU na naghahatid ng 60% na mas mahusay na performance at 55% na pinahusay na power efficiency . Ang AI Processing Unit ay nananatiling hindi nagbabago mula sa premium na Dimensity 9300, na tinitiyak ang pinahusay na pagganap para sa mga karaniwang gawain ng AI, tulad ng mga pagpapahusay ng larawan.

Bukod dito, ang mga teleponong nilagyan ng Dimensity 8300 ay inaasahang mag-e-enjoy ng mas mahabang buhay ng baterya at tuluy-tuloy na koneksyon sa mga accessory tulad ng mga earbud at gamepad. Hindi pa ibinunyag ng MediaTek ang mga tatak ng telepono na nakatuon sa pagsasama ng Dimensity 8300 sa kanilang mga device. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang hinalinhan, Dimensity 8200, ay matatagpuan sa mga smartphone tulad ng Vivo V29 Pro at Vivo V27 Pro, bagama't hindi ito nakakita ng malawakang paglabas sa US market.

FAQ:

Q: Ano ang generative AI?

A: Ang Generative AI ay tumutukoy sa paggamit ng mga algorithm ng artificial intelligence upang makagawa at lumikha ng bagong data, gaya ng mga larawan, video, o text, batay sa mga umiiral nang pattern at input.

T: Paano naiiba ang on-device generative AI sa mga cloud-based na solusyon?

A: Ang on-device generative AI ay nagpoproseso ng mga computations nang direkta sa smartphone, na nagbibigay ng mas mabilis na mga tugon at personalized na mga karanasan nang hindi umaasa sa isang koneksyon sa internet o nagpapadala ng sensitibong data sa mga cloud server.

T: Ano ang mga pagpapahusay na inaalok ng Dimensity 8300 chip kaysa sa hinalinhan nito?

A: Ipinagmamalaki ng Dimensity 8300 chip ang 20% ​​na pagtaas sa bilis ng CPU, hanggang 30% na mas mahusay na power efficiency, isang GPU na may 60% na mas mataas na performance, pinahusay na power efficiency, at pinahusay na mga kakayahan sa pagproseso ng AI para sa mga gawain tulad ng mga pagpapabuti ng larawan.

T: Aling mga tatak ng telepono ang nakatuon sa paggamit ng Dimensity 8300?

A: Hindi pa ibinunyag ng MediaTek ang mga tatak ng telepono na isasama ang Dimensity 8300 sa kanilang mga device.