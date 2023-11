Ipinapakilala ang Pinahusay na Pixel Camera App na may Nakatutuwang Mga Bagong Feature

Ang kilalang Pixel Camera app ng Google ay binigyan ng kontemporaryong makeover, na nagbibigay sa mga user ng pinahusay na karanasan sa photography at videography. Nagtatampok ang pinakabagong muling disenyo ng isang maginhawang slider, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na mga transition sa pagitan ng Photo at Video mode. Kasama ng slider na ito, makakahanap ang mga user ng bagong button ng Mga Setting ng Larawan/Video sa kaliwang bahagi at, eksklusibo sa Pixel 8 Pro, isang button ng Pro Controls sa kanan.

Isinasama ang feedback ng user at paggamit ng mga pinakabagong teknolohikal na pagsulong, ipinagmamalaki na ngayon ng Pixel Camera app ang isang napaka-intuitive na user interface. Kumukuha ka man ng mahahalagang sandali gamit ang mga nakamamanghang larawan o shooting ng mga makulay na video, tinitiyak ng na-update na app na ito ang lubos na kaginhawahan at flexibility.

Ang pagpapakilala ng button na Mga Setting ng Larawan/Video ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga user na i-customize ang kanilang mga kagustuhan sa camera nang madali. Sa isang simpleng pag-tap, madali mong maisasaayos ang iba't ibang setting ng camera upang umangkop sa iyong mga indibidwal na kagustuhan. Mula sa exposure at white balance hanggang sa mga grid lines at setting ng timer, binibigyan ka ng Pixel Camera app ng kumpletong kontrol sa iyong karanasan sa photography at videography.

Ang Pixel 8 Pro ay nagpapatuloy sa karanasang ito sa pagdaragdag ng button ng Pro Controls. Ang eksklusibong tampok na ito ay nagbibigay ng mga propesyonal na photographer at videographer ng mga advanced na setting at kontrol, na nagbibigay-daan sa kanila na makuha ang mga nakamamanghang sandali na may walang katulad na katumpakan at pagkamalikhain. Mula sa manu-manong pagtutok at pagsasaayos ng bilis ng shutter hanggang sa mga opsyon sa pag-format ng video na may gradong propesyonal, tinitiyak ng Pixel 8 Pro na ang mga propesyonal ay may mga tool na kailangan nila para makamit ang kanilang artistikong pananaw.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Paano ako magpalipat-lipat sa mga mode ng Larawan at Video sa Pixel Camera app?

Upang lumipat sa pagitan ng mga mode ng Larawan at Video, gamitin lang ang slider na ibinigay sa muling idinisenyong interface ng Pixel Camera app. I-slide ito patungo sa gustong mode, at agad na lilipat ang iyong camera sa mode na iyon.

2. Maaari ko bang i-customize ang mga setting ng camera sa Pixel Camera app?

Oo, pinapayagan ng na-update na Pixel Camera app ang pag-customize ng mga setting ng camera. Sa pamamagitan ng pag-tap sa button na Mga Setting ng Larawan/Video, maa-access mo ang isang hanay ng mga opsyon para isaayos ang exposure, white balance, mga linya ng grid, at higit pa.

3. Ano ang mga Pro Control sa Pixel 8 Pro?

Ang feature na Pro Controls, na eksklusibo sa Pixel 8 Pro, ay nagbibigay ng mga advanced na setting at kontrol na idinisenyo para sa mga propesyonal na photographer at videographer. Kabilang dito ang mga opsyon para sa manu-manong pagtutok, pagsasaayos ng bilis ng shutter, at pag-format ng video na may gradong propesyonal.

4. Available ba sa lahat ng Pixel device ang muling idinisenyong Pixel Camera app?

Habang available ang pinahusay na Pixel Camera app sa karamihan ng mga Pixel device, ang feature na Pro Controls ay eksklusibo sa Pixel 8 Pro. Mae-enjoy pa rin ng mga user ng iba pang mga modelo ng Pixel ang pinahusay na interface at functionality ng na-update na app.