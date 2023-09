LITTLE GOODY TWO SHOES PREVIEW: A BLEND OF BI-SHOUJO BEAUTY AND HORROR

Ang Little Goody Two Shoes ay isang paparating na narrative-driven na horror game na sumasaklaw sa bi-shoujo aesthetic na may isang European village setting. Binuo ng AstralShift, pinagsasama ng laro ang mga elemento ng Brothers Grimm fairy tales na may banta ng galit na mga taong-bayan at ang takot ng mga paru-paro na kumakain ng laman. Sa laro, ginagampanan ng mga manlalaro ang papel ni Elise, isang ambisyosong batang babae na naghahangad na yumaman at makatakas sa kanyang abang buhay.

Ang demo na ipinakita sa PAX West 2023 ay nagbigay-daan sa mga manlalaro na tuklasin ang mahiwagang Kieferberg Village, mag-navigate sa mga piitan, at makipag-ugnayan sa iba't ibang karakter sa bayan. Nagtatampok ang laro ng mga nakamamanghang cinematics at nakaka-engganyong storyline, na may pagtuon sa paglikha ng dark twist sa tradisyonal na fairytale anime adventure. Bilang Elise, dapat kumpletuhin ng mga manlalaro ang pang-araw-araw na gawain sa araw habang tinutuklas ang pinakamadilim na lihim ng kagubatan sa gabi.

Isa sa mga pangunahing elemento ng gameplay sa Little Goody Two Shoes ay ang pamamahala ng reputasyon. Kailangang subaybayan ng mga manlalaro ang kanilang reputasyon upang maiwasang maituring na "ng diyablo" at harapin ang mga mahihirap na parusa na kasama nito. Ang laro ay nagbibigay-daan din sa mga manlalaro na magtakda ng kanilang sariling mga landas, lutasin ang mga puzzle, at bumuo ng mga makabuluhang relasyon. Ang visual na wika ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa laro, dahil ang mga manlalaro ay dapat lutasin ang mga palaisipan sa kapaligiran at gamitin ang kapaligiran sa kanilang kalamangan.

Ang Little Goody Two Shoes ay nagtatampok ng hand-illustrated art ng mga developer sa AstralShift, na nagpapanatili ng pare-parehong aesthetic sa parehong panaginip at madilim na elemento ng laro. Ipinakita ng demo ang nostalgic na istilo ng anime ng laro at nakaka-engganyong horror na kapaligiran, na ginagawa itong isang standout sa convention floor.

Bagama't hindi pa inaanunsyo ang petsa ng pagpapalabas, ang Little Goody Two Shoes ay nagpapakita ng pangako bilang isang nakakaintriga na RPG na may mapang-akit na timpla ng bi-shoujo na kagandahan at katatakutan.

