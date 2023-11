Ang BMW E46 M3 ay nakakakuha ng Beastly Upgrade na may V10 Power

By

Ang mga pagpapalit ng makina ay naging isang sikat na trend sa komunidad ng BMW, na may mga mahilig sa patuloy na naghahangad na itulak ang kanilang mga minamahal na Bimmers sa mga bagong antas ng pagganap. Bagama't nakita namin ang aming patas na bahagi ng mga pagpapalit ng makina, ang partikular na proyektong ito ay dadalhin ito sa isang bagong antas.

Ang bituin ng video na ito ay isang itim na BMW E46 M3, isang kotse na kilala na sa kahanga-hangang lakas at pagganap nito. Nilagyan ng 3.2-litro na inline-six na makina, ang E46 M3 ay walang slouch sa track. Gayunpaman, ang may-ari ng M3 na ito ay nais na gawin ito ng isang hakbang pa at magpakawala ng higit pang lakas ng kabayo at kaguluhan.

Sa halip na pumili para sa isang tradisyunal na engine swap, nagpasya ang may-ari na mag-all-in at mag-transplant ng 5.0-litro na V10 engine mula sa isang E60 M5. Ang V10 powerhouse na ito, ang tanging produksyon na V10 na ginawa ng BMW, ay naghatid ng stock output na 500 horsepower at 384 lb-ft ng torque. Ngunit hindi iyon sapat para sa may-ari. Sa ilang mga pagbabago, kabilang ang isang na-upgrade na mapa ng makina, ang napakasamang M3 na ito ay gumagawa na ngayon ng humigit-kumulang 520 lakas-kabayo.

Ang tunay na nagtatakda sa pag-upgrade ng performance na ito ay ang pagpili ng transmission. Ang V10 engine ay ipinares sa isang E92-sourced dual-clutch transmission, na nagpapataas ng karanasan sa pagmamaneho sa isang bagong antas. Habang dinadala kami ng video sa isang kapanapanabik na lap sa paligid ng Nurburgring, nagiging malinaw na ang M3 na ito ay hindi ang iyong karaniwang track car.

Sa hindi kapani-paniwalang bilis nito at ang tunog ng V10 engine na umuungal, ang BMW E46 M3 ay namumukod-tangi sa mga performance na kotse sa track. Madali nitong maabutan ang mga kakumpitensya nang madali, na nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang proyekto ng BMW V10, ngunit tiyak na nagdaragdag ito sa lumalaking listahan ng mga kahanga-hangang pagpapalit ng makina na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang maaaring makamit ng isang BMW.

FAQ:

Q: Anong makina ang pinalitan ng may-ari ng itim na BMW E46 M3?

A: Pinalitan ng may-ari ang orihinal na inline-six na makina ng isang 5.0-litro na V10 na makina mula sa isang E60 M5.

Q: Gaano karaming lakas-kabayo ang nagagawa ng na-upgrade na BMW E46 M3?

A: Sa ilang mga pagbabago, ang na-upgrade na M3 ngayon ay gumagawa ng humigit-kumulang 520 lakas-kabayo.

Q: Anong transmission ang ipinares ng V10 engine?

A: Ang V10 engine ay naka-link sa isang E92-sourced dual-clutch transmission, na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa pagmamaneho.