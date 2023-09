Lian Li O11D EVO XL: Isang Nako-customize at Mayaman sa Tampok na PC Case

Ang Lian Li O11D EVO XL ay ang pinakabagong handog mula sa Taiwanese component company na Lian Li. Kilala sa mga premium nitong PC case at fan, nakipagtulungan si Lian Li sa German hardware reviewer na der8auer para gumawa ng malaking case na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga feature at mga opsyon sa pag-customize.

May sukat sa (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, ang O11D EVO XL ay isang upsized na modelo ng nakaraang O11D EVO. Sinusuportahan nito ang iba't ibang laki ng motherboard, kabilang ang E-ATX, ATX, Micro-ATX, at Mini-ITX. Nagtatampok ang case ng steel frame, 4.0mm tempered glass panel, at aluminum accent.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng O11D EVO XL ay ang suporta nito para sa likidong paglamig. Maaari itong tumanggap ng hanggang tatlong radiator na hanggang 420mm ang laki, na may mga opsyon para sa pag-install sa itaas, gilid, o ibaba ng case. Bukod pa rito, maaaring ikonekta ang isang solong 120mm radiator sa tambutso ng case. Ang tray ng motherboard ay nababagay sa taas, na nagbibigay-daan para sa maginhawang pag-install at pagsasaayos ng mga liquid cooling system.

Ang pamamahala ng cable ay isa ring priyoridad sa disenyo ng O11D EVO XL. Kasama sa case ang mga strap para panatilihing nakatago ang lahat ng cord sa likod ng motherboard, na tinitiyak ang malinis at maayos na interior.

Ang mga opsyon sa storage sa O11D EVO XL ay marami. Mayroong tatlong 2.5-inch SSD slot sa likod ng motherboard tray at dalawang rotatable drive cage na maaaring sumuporta ng hanggang apat na 2.5-inch o 3.5-inch na storage drive. Ang mga drive cage ay may pre-routed na kapangyarihan at mga koneksyon sa SATA para sa madaling pag-install.

Nag-aalok ang O11D EVO XL ng flexibility sa oryentasyon nito. Bagama't ito ay right-handed bilang default, ang case ay maaaring ganap na baligtarin para sa mga user na mas gusto ang left-oriented na showcase build. Kasama rin sa case ang isang muling idinisenyong GPU anti-sag bracket upang suportahan ang malalaking graphics card, pati na rin ang mga tool-free na GPU clamp na nagse-secure ng mga saklaw ng PCIe expansion slot sa magnetically.

Sa pangkalahatan, ang Lian Li O11D EVO XL ay isang lubos na nako-customize na PC case na may pagtuon sa likidong paglamig at pamamahala ng cable. Ang suporta nito para sa maraming radiator, adjustable motherboard tray, at sapat na mga opsyon sa storage ay ginagawa itong isang nangungunang pagpipilian para sa mga mahilig na gustong bumuo ng isang mataas na pagganap at maayos na sistema.

Pinagmumulan:

Lian Li O11D EVO XL Media Kit – Ibinigay na Impormasyon