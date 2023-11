Mga Bagong LG SMART Monitor na may Pinahusay na Mga Feature para sa Productivity at Connectivity

By

Ipinakilala kamakailan ng LG Electronics ang pinakabagong lineup ng SMART Monitors para sa 2023. Kabilang sa mga bagong release ay ang mga modelong 32SR50F at 27SR50F, na magagamit na ngayon para mabili. Nilalayon na pahusayin ang pagiging produktibo at mag-alok ng tuluy-tuloy na koneksyon, ang mga monitor na ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng malayuang trabaho at entertainment streaming.

Ang isang kapansin-pansing feature ng mga monitor na ito ay ang kanilang mga high-performance na IPS display na sumusuporta sa HDR 10, na naghahatid ng pinahusay na sigla at kalidad ng imahe. Nakikilahok ka man sa mga virtual na pagpupulong o nagba-browse lang sa web, ang pinahusay na visual na ibinibigay ng mga 1080p monitor na ito ay magpapahusay sa iyong karanasan sa panonood. Ang 27-inch na modelo, na may halos walang hangganang disenyo nito, ay nagdaragdag ng ugnayan ng makinis at minimalistic na aesthetics sa anumang workspace.

Tumatakbo sa webOS 23 platform ng LG, ang SMART Monitors ay nag-aalok ng madali at maginhawang access sa iba't ibang streaming application at personalized na mga rekomendasyon sa panonood sa pamamagitan ng webOS Hub. Ang tampok na Home Board ay partikular na nakakaintriga, na nag-aalok ng mga personalized na profile sa sports at nako-customize na mga sports service card. Maaaring manatiling updated ang mga mahilig sa sports sa kanilang mga paboritong liga, paparating na laro, at mahahalagang istatistika. Kasama rin sa mga monitor ang function ng LG Mood Music, na kumikilos bilang isang personal na DJ sa pamamagitan ng paglikha ng mga playlist batay sa mga kagustuhan sa musika ng gumagamit.

Para sa mga nakatuon sa pagiging produktibo, ang LG SMART Monitors ay nilagyan ng built-in na LG Home Office software. Sumusuporta sa iba't ibang productivity program tulad ng Microsoft 365 at Google Calendar, pinapahusay ng mga monitor na ito ang kahusayan sa workflow. Bukod pa rito, pinapadali nila ang pagbabahagi ng nilalaman mula sa mga smart device sa pamamagitan ng AirPlay 2 at Miracast, na inaalis ang pangangailangan para sa direktang koneksyon sa PC.

Higit pa rito, ang mga monitor na ito ay nagsisilbing mga smart home hub, na tugma sa ThinQ Home Hub ng LG. Maginhawang masusubaybayan at mapangasiwaan ng mga user ang mga gamit sa bahay na katugma sa IoT tulad ng mga refrigerator at washing machine sa pamamagitan ng ThinQ app. Ang pagsasamang ito ay nagbabago sa mga monitor sa mga central control point para sa isang konektadong bahay.

Produkto Pagtutukoy:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Sukat/Resolusyon: 31.5-pulgada / FHD (1,920 x 1080)

– Color Gamut: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Refresh Rate / Oras ng Pagtugon: 60Hz / 8ms

– Interface: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Tagapagsalita: 5W (x2)

– Matalinong Tampok/Serbisyo: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessory: HDMI / White Remote Control

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Sukat/Resolusyon: 27-pulgada / FHD (1,920 x 1080)

– Color Gamut: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Refresh Rate / Oras ng Pagtugon: 60Hz / 14ms

– Interface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Tagapagsalita: 5W (x2)

– Matalinong Tampok/Serbisyo: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessory: HDMI / White Remote Control

Ang 32SR50F na modelo ay magagamit para sa pagbili sa $229, habang ang 27SR50F na modelo ay maaaring makuha sa halagang $199 lamang. Ang parehong mga modelo ay may 1 Taon na Mga Bahagi at warranty sa Paggawa.

FAQ:

T: Ano ang mga natatanging tampok ng LG SMART Monitors?

A: Nag-aalok ang LG SMART Monitors ng mga display na may mataas na pagganap na may suporta sa HDR 10, built-in na LG Home Office software para sa pagiging produktibo, mga kakayahan sa pagbabahagi ng nilalaman, at functionality ng smart home hub.

Q: Ano ang pagpepresyo para sa mga modelong 32SR50F at 27SR50F?

A: Ang 32SR50F ay may presyo na $229, habang ang 27SR50F ay available sa halagang $199.

Q: Ang mga monitor ba ay sinusuportahan ng isang warranty?

A: Oo, ang parehong mga modelo ay may 1 Taon na Mga Bahagi at Warranty sa Paggawa.