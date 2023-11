Ang Bagong Cooperative Horror Game Lethal Company ay Lumagpas sa 100,000 Manlalaro

By

Isang kapanapanabik at nakakapanghinayang karanasan ang naghihintay sa pinakabagong hit na laro, ang Lethal Company, habang ipinagdiriwang nito ang pag-abot sa isang kahanga-hangang milestone ng higit sa 100,000 kasabay na mga manlalaro. Binuo ng Zeekerss, ang kooperatiba na horror game na ito ay gumagawa ng mga alon sa komunidad ng paglalaro mula nang ilabas ito sa Steam Early Access noong Oktubre 23.

Dinadala ng Lethal Company ang mga manlalaro sa isang malagim na paglalakbay sa mga tiwangwang na buwan, kung saan dapat silang mag-scavenge para sa mga mapagkukunan habang nahaharap sa hindi maisip na mga kakila-kilabot. Bilang isang nakakontratang manggagawa para sa Kumpanya, ang mga manlalaro ay may tungkuling mangolekta ng scrap upang matugunan ang mga quota ng kita ng kumpanya. Gayunpaman, dapat silang laging mag-ingat, dahil ang mga pinagmulan ng laro bilang isang horror na pamagat ay nagsisiguro na ang panganib ay nakatago sa bawat sulok.

Ang tagumpay ng Lethal Company ay maaaring maiugnay sa nakaka-engganyong gameplay at mga regular na update nito. Naging masigasig ang Zeekerss sa pagbibigay ng bagong content, na patuloy na pinapahusay ang karanasan ng laro sa mga karagdagang mob, item, at feature. Ang pangakong ito sa pagpapabuti ay sumasalamin sa mga manlalaro, na nagreresulta sa pagtaas ng katanyagan para sa laro.

Ang mga gumagamit ng steam ay napakarami sa kanilang papuri para sa Lethal Company, na pinatunayan ng "Napakaraming Positibo" na rating nito sa platform. Ang mga manlalaro ay partikular na mahilig sa nakakaengganyong gameplay loop ng laro at ang madalas na mga update na nagpapanatili sa karanasan na bago at kapana-panabik. Sa isang matatag na komunidad na nagbibigay ng feedback at suporta, ang potensyal ng Lethal Company ay walang hangganan.

Isa ka mang batikang manlalaro o bago sa laro, ang IGN ay may komprehensibong gabay na tutulong sa iyong mag-navigate sa mapanlinlang na mundo ng Lethal Company. Ihanda ang iyong sarili para sa walang katapusang mga kilig, nakakakilig na mga sandali, at isang hindi malilimutang karanasan sa pakikipagtulungan na horror gaming.

FAQ

1. Maaari ba akong maglaro ng Lethal Company nang mag-isa?

Oo, ang Lethal Company ay maaaring laruin nang solo, ngunit ito ay idinisenyo upang maging isang kooperatiba na karanasan.

2. Available ba ang Lethal Company sa mga platform maliban sa Steam?

Sa ngayon, ang Lethal Company ay magagamit lamang sa Steam. Walang mga opisyal na anunsyo tungkol sa mga paglabas sa iba pang mga platform.

3. Magkakaroon ba ng higit pang mga update sa hinaharap?

Ganap! Ang nag-develop, si Zeekerss, ay nagpahayag ng kanilang pangako sa regular na pagpapalabas ng mga update upang mapahusay ang laro at isama ang feedback ng manlalaro.

4. Maaari ko bang i-customize ang aking karakter at ipadala sa Lethal Company?

Oo, nag-aalok ang Lethal Company ng suit customization at mga opsyon sa pagdekorasyon ng barko para sa mga manlalaro na i-personalize ang kanilang in-game na karanasan.

Pinagmumulan:

