LEGO x Fortnite Crossover Nakumpirma: Isang Bagong Era ng Creative Gameplay

Opisyal na inanunsyo ng LEGO sa Twitter na nangyayari nga ang inaabangang LEGO x Fortnite crossover event. Bagama't kakaunti pa rin ang mga detalye, iminumungkahi ng mga haka-haka na magkakaroon ng pagkakataon ang mga manlalaro na isawsaw ang kanilang sarili sa isang natatanging karanasan sa paglalaro kung saan kinokontrol nila ang mga bersyon ng LEGO ng kanilang mga paboritong karakter sa Fortnite, na kumpleto sa kakayahang magmina at gumawa.

Nakatakdang maganap sa Disyembre 7, ang LEGO x Fortnite event ay magiging isa sa tatlong kapana-panabik na gamemode na ipinakilala sa Fortnite sa susunod na buwan. Ngunit hindi lang iyon—matutuwa ang mga tagahanga ng Eminem na malaman na ang sikat na rapper ay gagawa ng isang espesyal na hitsura sa laro bilang bahagi ng isang live na kaganapan sa konsiyerto sa Disyembre 2.

Kung hindi iyon sapat para mag-buzz ang mga tagahanga, kumakalat ang mga bulong ng isang potensyal na pakikipagtulungan ng Doctor Who x Fortnite. Bagama't hindi pa kumpirmado, pinaniniwalaan na ang pakikipagtulungang ito ay maaaring maging isang pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng iconic na serye sa telebisyon sa Britanya, na unang ipapalabas noong Nobyembre 1963. nakatakdang ipalabas sa katapusan ng Nobyembre 2023.

Nangangako ang LEGO x Fortnite crossover na magdadala ng bago at makabagong twist sa laro, na pinagsasama ang minamahal na LEGO brand sa nakakaengganyong gameplay ng Fortnite. Maaaring asahan ng mga manlalaro ang isang mundo kung saan nabubuhay ang kanilang imahinasyon sa pamamagitan ng mga digital na brick, na nagbubukas ng walang katapusang mga posibilidad ng creative.

Handa ka na bang magsimula sa epic adventure na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa LEGO x Fortnite na kaganapan.

