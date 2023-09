Nadismaya ang Mga Manlalaro ng League of Legends sa Blue Essence Emporium

Ang mga manlalaro ng League of Legends ay sabik na umasa sa pagbabalik ng Blue Essence Emporium, umaasang magkaroon ng makabuluhang reward na gagastusin ang kanilang naipon na Blue Essence. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng Emporium ay nag-iwan sa maraming tagahanga na nakadama ng pagkabigo sa walang kinang na nilalaman na inaalok.

Ang Blue Essence, isang currency sa League of Legends, ay may posibilidad na maipon kapag na-unlock na ng mga manlalaro ang lahat ng mga kampeon. Ang mga rune page, pagpapalit ng pangalan, at ilang iba pang maliliit na opsyon ay available para bilhin gamit ang Blue Essence, ngunit maraming manlalaro ang nakakahanap ng kanilang sarili na may labis sa currency na ito at limitadong paraan upang magamit ito.

Dapat na tugunan ng Blue Essence Emporium ang isyung ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga manlalaro ng mga nakakaakit na reward na maaaring bilhin gamit ang kanilang na-hoard na Blue Essence. Bagama't nangako ang Riot Games ng mga pagpapabuti, nararamdaman ng mga manlalaro na ang Emporium ay kulang sa mga inaasahan at nag-aalok ng mas kaunting mga opsyon kaysa bago ang pahinga nito.

Ang ilan sa mga pagkabigo ay nagmumula sa kawalan ng misteryong icon at ward skin chests, pati na rin ang limitadong edisyon na mga chroma. Higit pa rito, ang pag-access sa Emporium mismo ay napatunayang isang hamon para sa maraming manlalaro sa paglunsad nito.

Kapansin-pansin na ang mga manlalaro ay umaasa ng higit pang mga gantimpala kasunod ng kontrobersiyang nakapalibot sa mamahaling balat ng "Cosmic Erasure" para kay Jhin. Maraming matagal nang manlalaro ang naghahangad ng kasiya-siyang mga gantimpala nang hindi kinakailangang gumastos ng karagdagang pera.

Sa kabila ng mga pagkabigo na ito, ang mga manlalaro ay nagpahayag ng higit na pagkabigo kaysa galit sa Riot Games. Gusto lang nila ng paraan para magamit ang pera na kinita nila sa mga taon ng dedikasyon sa laro.

Hindi pa inaanunsyo ng Riot Games kung anumang pagbabago ang gagawin sa content na available sa Blue Essence Emporium bilang tugon sa feedback ng player. Dahil nangyayari na ito dalawang beses sa isang taon, umaasa ang mga tagahanga na ang mga pag-ulit sa hinaharap ng Emporium ay magbibigay ng mas nakakaakit na mga opsyon para sa kanilang naipon na Blue Essence.

