Pag-unawa sa Windows Dynamic Updates: Pagpapahusay ng OS Setup at Recovery

Kamakailan ay inilunsad ng Microsoft ang mga update sa Patch Tuesday para sa parehong Windows 10 at Windows 11 noong Nobyembre. Bagama't maaaring hindi sorpresa ang balitang ito, may higit pa rito kaysa sa mga regular na update. Ipinakilala din ng tech giant ang isang bagong dynamic na update para mapahusay ang Setup file ng Windows 11 23H2, na nalalapat din sa bersyon 22H2. Nilalayon ng update na ito na pahusayin ang antas ng mga core system file, na tinitiyak ang isang tuluy-tuloy na karanasan.

Bukod dito, ang mga gumagamit ay nalulugod na malaman na ang isang dynamic na update para sa Windows Recovery Environment (WinRE) ay inilabas din. Sa partikular, tina-target ng update na ito ang bersyon 11H21 ng Windows 2. Bagama't ang bersyon 21H2 ay hindi na nakakatanggap ng Patch Martes dahil sa pagtatapos ng suporta nito, ang Microsoft ay patuloy na magbibigay ng mga dynamic na update para sa WinRE. Ito ay mahalaga sa kaso ng anumang mga pagkabigo sa pag-update ng tampok, dahil ang pinahusay na WinRE ay tumutulong sa proseso ng pagbawi.

Kaya, ano nga ba ang mga dynamic na update? Ayon sa paliwanag ng Microsoft sa isang post sa blog ng komunidad ng Tech tungkol sa Windows 10 Dynamic Updates, ang mga update na ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi at nagsisilbi ng maraming layunin sa panahon ng mga proseso ng pag-install at pagbawi.

Kasama sa mga dynamic na update ang:

1. Mga Update sa Pag-setup: Nakatuon ang mga update na ito sa mga pag-aayos sa mga binary ng Setup at mga file na ginagamit sa mga pag-update ng feature.

2. Mga Update sa Ligtas na OS: Mga update sa bahagi ng "safe OS", na responsable para sa pag-update ng Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Mga Update sa Servicing Stack: Mga kinakailangang pag-aayos upang matugunan ang anumang mga isyu sa servicing stack, na tinitiyak ang isang maayos na proseso ng pag-update ng feature.

4. Pinakabagong Pinagsama-samang Update: Pag-install ng pinakabagong pinagsama-samang pag-update ng kalidad.

5. Mga Update sa Driver: Napapanahong mga driver mula sa mga tagagawa na partikular na na-target para sa Dynamic na Update.

Bilang karagdagan sa mga update sa itaas, pinapanatili din ng Dynamic na Update ang Language Pack (LP) at mga Features on Demand (FODs) na nilalaman. Tinitiyak nito na magagamit ng mga user ang lahat ng kinakailangang bahagi pagkatapos makumpleto ang pag-update.

Mahahanap mo ang pinakabagong update, KB5033288, sa website ng Microsoft Update Catalog. Gayunpaman, makatitiyak na ang pag-update ay dapat na awtomatikong mai-install, na inaalis ang pangangailangan para sa manu-manong interbensyon.

Sa buod, ang kamakailang mga dynamic na update ng Microsoft para sa Windows 10 at Windows 11 ay hindi lamang nagpapahusay sa pangkalahatang proseso ng pag-setup ngunit nagbibigay din ng isang safety net para sa pagbawi sa kaso ng anumang pagkabigo sa pag-update ng tampok. Tinutugunan ng mga update na ito ang iba't ibang kritikal na bahagi, na tinitiyak ang maayos at maaasahang karanasan sa operating system.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang mga dynamic na update sa Windows?

A: Ang mga dynamic na update ay isang hanay ng mga update na nagpapahusay sa proseso ng pag-setup ng OS at pagbawi kung sakaling magkaroon ng anumang pagkabigo sa pag-update ng feature. Kasama sa mga update na ito ang mga pag-aayos sa mga Setup file, mga update sa Windows Recovery Environment (WinRE), servicing stack fixes, pag-install ng pinakabagong pinagsama-samang update sa kalidad, at up-to-date na mga driver.

Q: Kailangan ko bang manu-manong i-install ang pinakabagong dynamic na update?

A: Hindi, dapat na awtomatikong mai-install ang dynamic na update. Gayunpaman, kung gusto mong manu-manong i-install ito, mahahanap mo ang pinakabagong update, gaya ng KB5033288, sa website ng Microsoft Update Catalog.

T: Ano ang mangyayari sa mga language pack at feature sa panahon ng proseso ng pag-update?

A: Ang mga language pack (LP) at Features on Demand (FODs) na nilalaman ay pinapanatili sa panahon ng pag-update. Tinitiyak nito na magagamit ng mga user ang mahahalagang bahaging ito pagkatapos makumpleto ang pag-update.

T: Maaari ba akong makatanggap ng mga dynamic na update para sa isang hindi sinusuportahang bersyon ng Windows?

A: Bagama't ang mga hindi sinusuportahang bersyon ay maaaring hindi na makatanggap ng Patch Martes o regular na mga update, ang Microsoft ay maaari pa ring magbigay ng mga dynamic na update para sa mga kritikal na bahagi tulad ng Windows Recovery Environment (WinRE) upang matiyak ang mga kakayahan sa pagbawi.