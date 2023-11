Inaanyayahan ng Alkalde ng Pasadena ang Komunidad sa Taunang Seremonya ng Pag-iilaw ng Puno ng Kapaskuhan

Ang Lungsod ng Pasadena ay nasasabik na ipahayag ang Taunang Holiday Tree Lighting Ceremony ng Mayor, na magaganap sa Biyernes, ika-1 ng Disyembre, sa City Hall. Ang pinakaaabangang kaganapang ito, na pinangungunahan ni Mayor Victor M. Gordo, ay nangangako ng isang hindi malilimutang gabi na puno ng kasiyahan sa kapaskuhan at kasiyahan para sa buong pamilya.

Mula 5-7 pm, ang mga dadalo ay maaaring makibahagi sa iba't ibang aktibidad, kabilang ang mga live na pagtatanghal ng mga lokal na mang-aawit at mananayaw pati na rin ang mga crafts para sa mga bata na ibinigay ng Armory Center for the Arts. Ang kaganapan ay mag-aalok din ng mga kasiya-siyang pampalamig at maging isang espesyal na pagbisita mula mismo kay Santa Claus. Huwag kalimutang dalhin ang iyong camera para kunan ang mga nakakabagbag-damdaming sandali ng bakasyon sa iba't ibang mga photo stop na matatagpuan sa buong lugar.

Ang pinakatampok sa gabi ay ang seremonyal na pag-iilaw ni Mayor Gordo sa opisyal na puno ng Lungsod sa ika-6 ng gabi. Available ang paradahan, ngunit tiyaking mauna ka para makakuha ng espasyo.

Sa diwa ng pagbibigay, ang Pasadena Fire Department ay mangolekta ng mga donasyon para sa taunang Spark of Love Toy Drive. Kung mayroon kang paraan, mangyaring isaalang-alang ang pagdadala ng mga bago, hindi nakabalot na mga laruan, kagamitang pang-sports, o mga gift card upang makatulong na gawing mas maliwanag ang kapaskuhan para sa mga lokal na bata at kabataan na kulang sa serbisyo.

Para sa mga hindi makakadalo sa kaganapan nang personal, huwag mag-alala! Ang isang video ng seremonya ay gagawing available sa ibang araw, na magbibigay-daan sa lahat na maranasan ang masayang kaganapan.

Para ibahagi ang sarili mong tree lighting at mga larawan ni Santa, tiyaking i-tag ang Lungsod ng Pasadena sa Instagram, Facebook, at Twitter. Ibabahagi nila ang pinakamarami sa mga maligayang pagkuha na ito hangga't maaari. Maaari mo ring tingnan ang album ng larawan noong nakaraang taon para sa isang sulyap sa mga mahiwagang sandali ng kaganapan.

Kumonekta sa Lungsod ng Pasadena sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website sa CityOfPasadena.net o pagsunod sa kanila sa Twitter, Instagram, at Facebook. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling tumawag sa Citizen Service Center sa oras ng negosyo sa (626) 744-7311.

Samahan si Mayor Gordo at ang buong komunidad sa Annual Holiday Tree Lighting Ceremony ng Mayor para sa isang kaakit-akit na gabi, na lumikha ng pangmatagalang alaala para sa lahat. Ito ay isang kaganapan na hindi mo gustong palampasin!