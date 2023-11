Bagong Pakikipagtulungan para I-optimize ang Pagganap ng PV Plant

Ang JinkoSolar Australia ay kamakailan ay nag-anunsyo ng isang groundbreaking na pakikipagtulungan sa Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) na pangkat ng pananaliksik sa prestihiyosong Unibersidad ng New South Wales. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong baguhin ang pagganap sa larangan ng mga makabagong teknolohiya ng solar cell ng JinkoSolar, kabilang ang kanilang inaasam-asam na susunod na henerasyon na bifacial PERC at TOPCon modules.

Sa halip na umasa lamang sa mga tradisyunal na pamamaraan, gagamitin na ngayon ng JinkoSolar ang kadalubhasaan ng grupo ng pagsasaliksik ng ACDC sa paggamit ng kapangyarihan ng artificial intelligence at mga algorithm sa pag-aaral ng machine upang masubaybayan at ma-optimize ang pagganap ng kanilang mga PV plant sa real-time. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang data ng elektrikal at lagay ng panahon na nabuo ng kanilang mga susunod na henerasyong module, ang JinkoSolar ay magbibigay-daan sa pangkat ng pananaliksik na bumuo ng mga makabagong estratehiya para sa pagtaas ng kahusayan at pag-maximize ng kabuuang output ng halaman.

Sa suporta ng Australian Renewable Energy Agency, ang pakikipagtulungan ay naglalayong bumuo ng isang makabagong sistema ng pagsubaybay sa komersyal na partikular na iniayon para sa mga PV plant. Gagamitin ng advanced na platform na ito ang makasaysayang data at mga kakayahan sa machine learning para mapahusay ang mga diskarte sa pagpapatakbo at pagpapanatili (O&M). Sa pamamagitan ng tumpak na paghula sa mga rate ng soiling, pagsisiyasat sa pagkasira ng module at system, at pagpapagana ng mga proactive na hakbang sa pagpapanatili, epektibong maiiwasan ng platform ang mga pagkakamali at matiyak na patuloy na gumagana ang mga planta sa kanilang pinakamataas na antas ng performance.

Ang pagsasama ng mga algorithm ng artificial intelligence at machine learning sa mga photovoltaic application ay isang makabuluhang hakbang pasulong sa industriya ng renewable energy. Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng JinkoSolar Australia at ng grupo ng pananaliksik ng ACDC ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang pangako sa teknolohikal na pagbabago ngunit nangangako rin na lubos na mapahusay ang kahusayan at mahabang buhay ng mga solar power plant.

Sa pangkalahatan, ang estratehikong pakikipagtulungang ito ay kumakatawan sa isang kahanga-hangang pagkakataon upang magamit ang makabagong pananaliksik at mga advanced na teknolohiya, sa huli ay nagbibigay daan para sa isang mas napapanatiling at produktibong hinaharap sa larangan ng solar energy.

FAQs

Ano ang teknolohiya ng PERC?

Ang PERC ay nangangahulugang Passivated Emitter at Rear Cell. Ito ay isang teknolohiya ng solar cell na nagpapahusay sa kahusayan ng mga solar panel sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pagkalugi ng recombination sa likurang ibabaw.

Ano ang bifacial modules?

Ang mga bifacial module ay mga solar panel na maaaring makabuo ng kuryente mula sa magkabilang panig ng module. Kinukuha nila ang sikat ng araw mula sa harapan at kinukuha din nila ang naaaninag na liwanag mula sa lupa o nakapalibot na mga ibabaw, na nagpapataas ng kabuuang output ng enerhiya.

Paano nagpapabuti ang artificial intelligence sa performance ng PV plant?

Ang artificial intelligence, partikular na ang mga machine learning algorithm, ay maaaring magsuri ng malaking halaga ng data na nakolekta mula sa PV plant at tumukoy ng mga pattern at trend. Ito ay nagbibigay-daan sa maagap na pagpapanatili, tumpak na paghula ng pagkakamali, at pag-optimize ng pagganap ng halaman, sa huli ay nagdaragdag ng kahusayan at output.