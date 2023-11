Ang Walmart ba ang 1 sa mundo?

Ang Walmart ba ang #1 Retailer sa Mundo?

Sa larangan ng retail, kakaunti ang mga pangalan na nakikilala gaya ng Walmart. Sa ubiquitous na asul at dilaw na logo nito na nagpapalamuti sa hindi mabilang na mga storefront, ang American multinational retail corporation ay naging isang household name. Ngunit ang Walmart ba ay tunay na numero unong retailer sa mundo? Suriin natin ang mga katotohanan at numero upang malaman.

Ang Mga Numero ay nagsasalita para sa kanilang sarili

Hindi maikakailang kahanga-hanga ang napakalaking laki at pandaigdigang abot ng Walmart. Sa mahigit 11,500 na tindahan sa 27 bansa, ang retail giant ay gumagamit ng nakakagulat na 2.3 milyong mga kasama sa buong mundo. Ang taunang kita nito ay patuloy na naranggo sa pinakamataas sa industriya ng tingi, na lumampas sa $500 bilyon sa mga nakaraang taon. Ang mga bilang na ito ay tiyak na nagpoposisyon sa Walmart bilang isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang tanawin ng tingi.

FAQ:

Q: Ano ang ibig sabihin ng "tingi"?

A: Ang retail ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo sa mga consumer, kadalasan sa pamamagitan ng mga pisikal na tindahan o online na platform.

Q: Ano ang ibig sabihin ng "kita"?

A: Ang kita ay ang kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Kumpetisyon at Ranggo

Bagama't kahanga-hanga ang laki at kita ng Walmart, nahaharap ito sa mahigpit na kumpetisyon mula sa iba pang higanteng retail. Ang Amazon, halimbawa, ay mabilis na lumago upang maging isang mabigat na puwersa sa industriya ng tingi. Sa pangingibabaw nito sa e-commerce at magkakaibang mga alok ng produkto, ang Amazon ay nangunguna sa mga takong ng Walmart.

Ang iba't ibang ranggo, gaya ng Fortune Global 500, ay nagbibigay ng insight sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo. Habang ang Walmart ay patuloy na nakakuha ng pinakamataas na posisyon, mahalagang tandaan na ang mga ranggo ay maaaring mag-iba depende sa pamantayang ginamit. Ang mga salik tulad ng kita, kita, at market capitalization ay lahat ay may papel sa pagtukoy sa ranggo ng isang kumpanya.

Q: Ano ang "market capitalization"?

A: Ang market capitalization ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng stock sa bilang ng mga natitirang bahagi.

Konklusyon

Bagama't walang alinlangan na kahanga-hanga ang pandaigdigang presensya, kita, at posisyon sa merkado ng Walmart, kung hawak nito ang titulo ng numero unong retailer sa mundo ay subjective at nakadepende sa iba't ibang salik. Ang retail landscape ay patuloy na nagbabago, kasama ang mga bagong manlalaro na umuusbong at ang mga umiiral na ay umaangkop sa pagbabago ng mga pangangailangan ng consumer. Anuman ang mga ranggo, ang epekto ng Walmart sa industriya ng retail ay hindi maaaring maliitin, at ang patuloy na tagumpay nito ay isang patunay sa kakayahan nitong matugunan ang mga pangangailangan ng milyun-milyong customer sa buong mundo.