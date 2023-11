By

Ang Walmart pa rin ba ang pinakamalaking kumpanya sa mundo?

Sa patuloy na nagbabagong tanawin ng pandaigdigang negosyo, maaaring maging mahirap na subaybayan kung aling mga kumpanya ang humahawak sa mga nangungunang puwesto sa mga tuntunin ng laki at kita. Sa loob ng maraming taon, ang Walmart ay naging kasingkahulugan ng pagiging pinakamalaking kumpanya sa mundo. Gayunpaman, ang mga kamakailang pag-unlad ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa kung hawak pa rin ng retail giant na ito ang titulong iyon.

Ang Walmart, na itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ay matagal nang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at malakas na presensya sa online, ang kumpanya ay patuloy na nakakakuha ng napakalaking kita. Dahil sa kakayahan nitong mag-alok ng malawak na hanay ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo, naging paborito ito ng mga mamimili sa buong mundo.

Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang pagtaas ng teknolohiya at e-commerce ay humantong sa paglitaw ng mga bagong contenders sa pandaigdigang arena ng negosyo. Ang isa sa naturang kalaban ay ang Amazon, ang online retail giant na itinatag ni Jeff Bezos noong 1994. Sa walang tigil na pagtutok nito sa inobasyon at kasiyahan ng customer, ang Amazon ay mabilis na lumago upang maging isang mabigat na katunggali sa Walmart.

Sa mga tuntunin ng market capitalization, na siyang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng isang kumpanya, nalampasan ng Amazon ang Walmart noong 2015. Ang milestone na ito ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa landscape ng negosyo, na nagpapahiwatig ng lumalagong impluwensya ng e-commerce at ng digital na ekonomiya.

Habang hawak pa rin ng Walmart ang nangungunang puwesto sa mga tuntunin ng kita, na may higit sa $500 bilyon sa taunang benta, lumiliit ang agwat sa pagitan ng dalawang kumpanya. Ang kita ng Amazon ay patuloy na tumataas, na hinimok ng magkakaibang hanay ng mga produkto at serbisyo nito, kabilang ang cloud computing at streaming platform.

FAQ:

Q: Ano ang market capitalization?

A: Ang market capitalization, na kadalasang tinutukoy bilang market cap, ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng bahagi sa kabuuang bilang ng mga natitirang bahagi.

T: Paano naiiba ang kita sa capitalization ng merkado?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya mula sa mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo. Ang market capitalization, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng isang kumpanya at isang tagapagpahiwatig ng kabuuang halaga nito sa stock market.

T: Mayroon pa bang mas maraming pisikal na tindahan ang Walmart kaysa sa Amazon?

A: Oo, ang Walmart ay nagpapanatili pa rin ng isang makabuluhang kalamangan sa Amazon sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng pisikal na tindahan. Ang Walmart ay nagpapatakbo ng libu-libong mga tindahan sa buong mundo, habang ang Amazon ay pangunahing nagpapatakbo online. Gayunpaman, pinalawak ng Amazon ang pisikal na presensya nito sa pamamagitan ng mga pagkuha at pagbubukas ng mga tindahan ng Amazon Go.

Sa konklusyon, habang matagal nang hawak ng Walmart ang titulo ng pinakamalaking kumpanya sa mundo, ang pagtaas ng e-commerce at ang paglitaw ng Amazon bilang isang mabigat na katunggali ay hinamon ang pangingibabaw nito. Habang nangunguna pa rin ang Walmart sa mga tuntunin ng kita, ang mabilis na paglago ng Amazon at market capitalization ay nagpapahiwatig ng nagbabagong tanawin sa pandaigdigang arena ng negosyo. Oras lang ang magsasabi kung mapapanatili ng Walmart ang posisyon nito sa tuktok o kung sa huli ay aangkinin ng Amazon ang trono.