Mas mayaman ba si Walmart kaysa sa Amazon?

Sa mundo ng mga retail na higante, dalawang pangalan ang namumukod-tangi: Walmart at Amazon. Binago ng mga kumpanyang ito ang paraan ng pamimili namin, na nag-aalok ng kaginhawahan at mapagkumpitensyang presyo. Ngunit pagdating sa pagtukoy kung alin sa mga retail behemoth na ito ang mas mayaman, ang sagot ay hindi kasing tapat na tila.

Ang Walmart, na itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ay may matagal nang reputasyon bilang pinakamalaking retailer sa mundo. Sa mahigit 11,000 na tindahan sa 27 bansa, ang Walmart ay may makabuluhang pisikal na presensya. Nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga produkto, mula sa mga groceries hanggang sa electronics, at may tapat na customer base.

Sa kabilang banda, ang Amazon, na itinatag ni Jeff Bezos noong 1994, ay nagsimula bilang isang online na tindahan ng libro at mula noon ay naging isang pandaigdigang higanteng e-commerce. Sinira ng Amazon ang tradisyonal na retail sa pamamagitan ng pag-aalok ng malawak na seleksyon ng mga produkto at mabilis, maaasahang pagpapadala. Pinag-iba rin nito ang negosyo nito, nakipagsapalaran sa cloud computing, streaming services, at higit pa.

Sa mga tuntunin ng kita, ang Walmart ay patuloy na nalampasan ang Amazon. Sa piskal na taon 2020, ang Walmart ay nag-ulat ng kita na $524 bilyon, habang ang Amazon ay nag-ulat ng kita na $386 bilyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kita lamang ay hindi tumutukoy sa kabuuang yaman ng kumpanya.

Pagdating sa market capitalization, na siyang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya, ang Amazon ang nangunguna. Noong Oktubre 2021, ang market capitalization ng Amazon ay humigit-kumulang $1.6 trilyon, na ginagawa itong isa sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Sa paghahambing, ang market capitalization ng Walmart ay humigit-kumulang $400 bilyon.

FAQ:

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya mula sa mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang market capitalization?

A: Ang market capitalization, na kilala rin bilang market cap, ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng bahagi sa bilang ng mga natitirang bahagi.

Sa konklusyon, habang nahihigitan ng Walmart ang Amazon sa mga tuntunin ng kita, ang market capitalization ng Amazon ay ginagawa itong mas mayayamang kumpanya. Ang parehong mga kumpanya ay may kanilang mga lakas at patuloy na dominahin ang industriya ng tingi sa kanilang sariling mga paraan.